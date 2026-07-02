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Gago habló sobre su estado de salud: "Tengo una segunda oportunidad para poder seguir viviendo"

El entrenador argentino tuvo que ser operado de urgencia luego de un partido de la Universidad de Chile, por un problema cardiovascular.

Foto: Universidad de Chile

Fernando Gago volvió a dirigir a la Universidad Chile tras ser intervenido de urgencia por problema cardiovascular.

Tras el encuentro ante Unión La Calera (derrota 1 a 0), el entrenador argentino habló sobre lo sucedido y su estado de salud actual.

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"Tengo una segunda oportunidad para poder seguir viviendo", resumió el DT.

Luego de la victoria frente a O’Higgins del pasado 18 de mayo, el exentrenador de Boca debió acudir al Hospital por un malestar que comenzó desde temprano aquel día.

"Me levanté con una molestia, pensando que era algo muscular", contó.

"Mi mujer me insistió durante todo el día para hacerme un estudio y le dije que después del partido me lo iba a hacer", agregó.

Cumpliendo con eso, detectaron lo que sucedía.

"Cuando llegué al Hospital el último estudio dio mal y ahí me enteré de la notica, que tenía una arteria tapada", recordó.

"Fue todo muy rápido -admitió-, muy sencillo, fácil. Creo que todavía no caigo, no caigo que tuve lo que tuve", admitió.

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