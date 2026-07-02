Gago habló sobre su estado de salud: "Tengo una segunda oportunidad para poder seguir viviendo"

Fernando Gago volvió a dirigir a la Universidad Chile tras ser intervenido de urgencia por problema cardiovascular.

Tras el encuentro ante Unión La Calera (derrota 1 a 0), el entrenador argentino habló sobre lo sucedido y su estado de salud actual.

"Tengo una segunda oportunidad para poder seguir viviendo", resumió el DT.

Luego de la victoria frente a O’Higgins del pasado 18 de mayo, el exentrenador de Boca debió acudir al Hospital por un malestar que comenzó desde temprano aquel día.

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"Me levanté con una molestia, pensando que era algo muscular", contó.

"Mi mujer me insistió durante todo el día para hacerme un estudio y le dije que después del partido me lo iba a hacer", agregó.

Cumpliendo con eso, detectaron lo que sucedía.

"Cuando llegué al Hospital el último estudio dio mal y ahí me enteré de la notica, que tenía una arteria tapada", recordó.

"Fue todo muy rápido -admitió-, muy sencillo, fácil. Creo que todavía no caigo, no caigo que tuve lo que tuve", admitió.