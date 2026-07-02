El riesgo país argentino cae a 418 puntos, impulsado por otra suba de bonos

El riesgo país baja a 418 puntos básicos a partir de una nueva suba de los bonos de la deuda pública. La reducción se da a una semana de que la Argentina pague el vencimiento de deuda con acreedores privados por US$4.300 millones.

En el inicio de las operaciones los títulos públicos muestran subas de hasta 1 % lo que empuja la caída del índice soberano. En los últimos días, el Ministerio de Economía avanzó en los pasos legales para la toma de un préstamo con bancos privados que aseguraría el pago de los vencimientos en lo que resta del mandato de Javier Milei.

Primero autorizó una emisión por US$5.000 millones y luego aprobó los créditos en garantía que otorgaron el BID y el Banco Mundial. Con estos movimientos, el mercado avizora que el país cumplirá con sus obligaciones sin mayores inconvenientes, lo que impulsa a una compra de bonos.

En su primera conferencia de prensa, el vocero Adrián Ravier aseguró que el Ministerio de Economía está "blindando" a la economía argentina para evitar un nuevo cimbronazo financiero en 2027 como consecuencia del proceso electoral.

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En tanto, las acciones del panel MERVAL avanzan 1,6 % y la misma tendencia muestran los ADRs que cotizan en Wall Street. (NA)