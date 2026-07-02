El secretario de Energía aseguró que “no va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable”

En medio del frío extremo, el Gobierno garantizó el abastecimiento de gas en los hogares: “No va a faltar en la medida que no haya un imponderable”. Así lo remarcó el secretario de coordinación de Energía y Minería, Daniel González.

El funcionario explicó que la provisión de gas natural está asegurada siempre que no salga de servicio ningún yacimiento, ni se registren fallas en los sistemas de transporte o de distribución.

“La demanda prioritaria de todo el país está perfectamente satisfecha. El sistema de gasoductos tiene la presión correcta. Los yacimientos están produciendo como tienen que producir y no hay cortes en la demanda prioritaria”, afirmó González en diálogo con radio Mitre.

En ese sentido, el secretario coordinación de Energía insistió que el sistema “está funcionando perfectamente bien” y que “hay producción y transporte suficiente para satisfacer toda la demanda prioritaria del país en todo el país”.

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De acuerdo con datos del Enargas, este 2 de julio, la demanda de gas se ubicó en 165,8 m3 totales, con un consumo de hogares en torno a 92,1 m3.

Las declaraciones González llegan en medio de los reclamos de del sector industrial que alertaron por los cortes de suministro de gas. En las últimas semanas, se restringió el servicio a aquellas fábricas con contratos interrumpibles, lo que significa que pueden ser desconectadas del suministro de gas de forma temporal si hay una emergencia o si el sistema necesita priorizar el abastecimiento los hogares.

No obstante, el funcionario admitió que se registran interrupciones del suministro en las estaciones de GNC y a la industria y que continuarán los cortes en los próximos días para demanda interrumpible debido a los picos de demanda.

“Cuando hace mucho frío, ¿Qué es lo que sucede? Todos los clientes residenciales demandan más gas, entonces como esa es la demanda prioritaria, tenemos menos gas para generar energía eléctrica y menos gas para las industrias”, explicó González.

Por otra parte, el secretario expuso que algunas industrias no tienen cortes porque compraron Gas Natural Licuado (GNL). “El GNL es más caro, sobre todo después de la guerra, y cada industria hace su propia decisión económica, si tiene sentido comprar el GNL, si prefiere cortar unos días o pasarse en vez de GNL a gasoil”, señaló.

Las tarifas de gas subieron 3% en julio

El Gobierno aplicó un alza del 3,01% para las tarifas de gas natural en promedio a nivel nacional. En ese marco, extendió por tercer mes consecutivo, los descuentos adicionales para los hogares con subsidios. Así, las bonificaciones llegarán al 75%.

Al pasar de la segmentación de subsidios por ingreso al nuevo esquema focalizado, el Ejecutivo había establecido que para las tarifas de gas, habría una bonificación del 50% para los meses de mayor consumo (entre abril y septiembre).

“Las tarifas aumentan o se reducen automáticamente todos los meses en función de la inflación de los meses anteriores, que impacta en el cargo fijo, y del costo real de la energía”, explicó Daniel González. (TN)