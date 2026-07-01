Cambio de planes: finalmente Milei cancela su viaje a Estados Unidos

El presidente Javier Milei finalmente no viajará a Estados Unidos para participar de las actividades por el Día de la Independencia, el próximo 4 de julio.

Si bien la posibilidad fue analizada en los últimos días dentro del Gobierno, fuentes oficiales confirmaron que el mandatario mantendrá su agenda en la Argentina y priorizará los compromisos previstos para la semana próxima. En Casa Rosada explicaron que la decisión responde a cuestiones de cronograma.

Uno de los factores fue la modificación de la fecha de un encuentro que reúne a empresarios e inversores en Sun Valley, Estados Unidos, lo que alteró la planificación inicial.

A eso se suma la agenda local, que incluye la tradicional vigilia del 8 de julio en Tucumán por el Día de la Independencia y, al día siguiente, la participación del Presidente en el Te Deum que se realizará en la Catedral Metropolitana.

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Pese a la suspensión del viaje, en el Gobierno aseguran que la relación con la administración de Donald Trump continúa siendo una prioridad de la política exterior.

Incluso sostienen que la invitación para asistir a las celebraciones del 4 de julio existió, aunque remarcan que nunca se confirmó oficialmente la presencia del jefe de Estado argentino y que habrá otras oportunidades para concretar un nuevo encuentro entre ambos mandatarios.

Pese a que no se concretará un nuevo viaje, Estados Unidos sigue siendo de los destino preferidos del Presidente

La decisión se conoce apenas un día después de que Milei participara de la recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires con motivo del 250° aniversario de la independencia de ese país.

Allí compartió la actividad con integrantes de su Gabinete y con el embajador Peter Lamelas, quien ratificó la intención de profundizar el vínculo bilateral. En paralelo, el canciller Pablo Quirno podría viajar a Estados Unidos para participar de las actividades vinculadas al arribo de la Fragata Libertad a Nueva York, cuya escala coincidirá con los festejos del 4 de julio. (Ambito)