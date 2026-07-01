En medio de los despidos y recortes, designaron al nuevo director del Servicio Meteorológico

El Ministerio de Defensa anunció este miércoles que Pedro Di Nezio asumirá la conducción del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La designación se inscribe dentro del proceso de modernización científica, tecnológica y operativa que el Poder Ejecutivo lleva adelante en la institución.

Di Nezio, de acuerdo a un comunicado de la cartera que conduce Carlos Presti, cuenta con una destacada trayectoria de más de dos décadas como meteorólogo y oceanógrafo físico en instituciones académicas y científicas de los Estados Unidos.

Su especialización se centra en el modelado numérico, la predicción climática estacional y el análisis de fenómenos de alto impacto global y regional, tales como El Niño, La Niña, sequías persistentes y eventos meteorológicos extremos. Desde el ministerio destacaron que su incorporación representa "un salto cualitativo en las capacidades técnicas y científicas del organismo".

El texto oficial también subrayó el papel fundamental que cumple el SMN dentro del sistema de defensa nacional. “La provisión de información meteorológica precisa resulta un insumo clave para la planificación y ejecución de operaciones militares, así como para las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas, que incluyen el auxilio a la comunidad ante catástrofes naturales y situaciones de emergencia”, destacó el oficialismo para justificar la designación.

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Por otra parte, la medida responde a la decisión del presidente Javier Milei de optimizar los recursos públicos y fortalecer los organismos científico-técnicos del Estado. Bajo la nueva gestión, el SMN buscará profundizar una agenda enfocada en la incorporación de tecnología de vanguardia y la mejora de procesos internos.

El objetivo final, para el Gobierno, es desarrollar servicios de mayor precisión y utilidad no solo para el ámbito militar, sino también para sectores neurálgicos de la economía nacional, tales como la producción agropecuaria, la actividad minera, el sector energético y la navegación aérea y marítima. (NA)