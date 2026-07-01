Investigan a Adorni por consumos con tarjetas que superaban su sueldo: más de $ 139 millones

La Justicia federal investiga al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni por presuntas inconsistencias entre su patrimonio declarado, sus ingresos como funcionario y los consumos realizados con tarjetas de crédito.

Según la investigación encabezada por el fiscal Gerardo Pollicita, durante los dos años y medio en los que ejerció funciones públicas Adorni registró, en promedio, gastos mensuales con tarjetas de crédito superiores a su salario, por un total de 139.110.716,60 pesos.

La causa también analiza las declaraciones juradas patrimoniales presentadas ante la Oficina Anticorrupción, luego de que el exfuncionario rectificara los montos declarados. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, su patrimonio pasó de los 61 millones de pesos informados para 2023 y los 107 millones correspondientes a 2024 a una base patrimonial de 622.646.891,98 pesos, mientras que para el cierre del ejercicio 2025 declaró un patrimonio de 944.575.052 pesos.

La principal explicación brindada por Adorni para justificar ese incremento patrimonial es una inversión de 200.000 dólares en bitcoins realizada junto a su esposa entre 2014 y 2018. Sin embargo, la Justicia busca determinar el origen de esos fondos y la documentación que respalde tanto la compra de las criptomonedas como la posterior venta de los activos.

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De acuerdo con fuentes judiciales citadas por Clarín, el exfuncionario declaró poseer 513.000 dólares provenientes de la venta de esos activos, aunque la investigación sostiene que, por el momento, no se presentó documentación respaldatoria.

En cuanto a los consumos, el expediente detalla que durante 2024 el promedio mensual con tarjetas de crédito fue de 4.248.781 pesos, lo que representa un gasto anual de 50.985.375 pesos. En 2025 el promedio mensual ascendió a 5.704.969 pesos, con un total anual de 68.459.636 pesos. En los primeros cuatro meses de este año, los gastos promediaron 4.916.425 pesos mensuales, acumulando 19.665.702 pesos.

La investigación también incluye compras por 5.183.795 pesos realizadas, según la causa, con tarjetas de crédito pertenecientes a dos subordinados del entonces funcionario. Para la Fiscalía, esa maniobra habría buscado ocultar la verdadera titularidad de los gastos. Una de las personas involucradas declaró como testigo y afirmó que Adorni le reintegró el dinero en efectivo.

Pollicita aguarda ahora el informe final de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que analiza la evolución patrimonial y financiera de Adorni y de su esposa. Con ese documento, el fiscal evaluará si solicita al exfuncionario una justificación formal de las inconsistencias detectadas y, de no resultar suficiente, podría pedir su indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo. (Clarín)