Con Adorni a su lado, Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

Luego de protagonizar la reunión de transición con su antecesor, el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, juró al cargo ante el presidente Javier Milei ante una fuerte presencia de gobernadores y de figuras del PRO, en lo que representa una clara señal de cara a los próximos meses, en los que el Gobierno intentará retomar la iniciativa política luego de varios meses erráticos por la situación de Manuel Adorni.

Justamente llamó la atención la presencia de Adorni, ministro coordinador saliente por la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, quien se paró al lado de Santilli y, una vez realizada la jura, se fundió en un triple abrazo junto al Presidente y al exministro del Interior.

Entre las sillas rojas desplegadas en el Salón Blanco de Casa Rosada destaca la presencia de dirigentes del PRO, como el jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo, y los presidentes de los bloques en la Legislatura, Matías Ranzini (Diputados), y Alejandro Rabinovich (Senadores).

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Luego del anuncio del pasado domingo, a cargo de Milei, varios gobernadores se mostraron optimistas por el enroque y optaron por aceptar la invitación de la Jefatura de Gabinete que estrena su cuarto funcionario desde diciembre de 2023.

Las invitaciones fueron cursadas a todos los que alguna vez mantuvieron encuentros con el funcionario, a excepción de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja).

En la sede gubernamental dieron el presente los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolo Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba).