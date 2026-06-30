Empezaron a peritar el video de Cirio en el que muestra supuestos dólares de Insaurralde

El video que habría sido grabado por Jesica Cirio dentro del vestidor en la casa en la que vivía con Martín Insaurralde, y en el que muestra varios fajos de dólares, comenzó a ser peritado.

En las últimas horas se realizó un allanamiento en el domicilio donde la conductora vivió con Elías Piccirillo en el cual se confirmó que el vestidor no es el que aparece en el archivo difundido.

Fuentes de la causa confirmaron que ya iniciaron las pericias al video incorporado a la investigación en la que se ve a la mediática grabándose en el vestidor de la vivienda en el country de San Vicente y en el que muestra en diversos sectores fajos de dólares ocultos que serían de su ex marido.

Ese archivo sería de 2023, previo al inicio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, pero para los investigadores es fundamental comprobar la posible relación.

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Este lunes personal de Gendarmería Nacional llevó a cabo un operativo en una vivienda en Nordelta en la que vivieron la conductora y Piccirillo, con quien estuvo casada ocho meses.

En el procedimiento se logró determinar que el video viralizado en los últimos días no se grabó en dicho vestidor, por lo que todo concluiría en que, si es verídico, se filmó en San Vicente.

Además del allanamiento, el juez Luis Armella rechazó las detenciones de Cirio e Insaurralde tras el pedido del fiscal Sergio Mola, supo este medio. Esta decisión fue justificada a través de cinco puntos: el video no está peritado en su totalidad, el mismo podría ser de 2023, por las conductas procesales colaborativas, la acusación de Cirio carece de sustento formal y porque la solicitud presenta defectos graves de fundamentación.

Pese a la negativa, sí ordenó diversas medidas contra ambos y Sofía Clerici para evitar el entorpecimiento de la investigación como, por ejemplo, prohibición de salida del país, no estar más de 24 horas fuera del domicilio fijado y no alejarse más de 50 kilómetros de la vivienda autorizada. (NA)