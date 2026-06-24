Dólares en el placard: citan a declarar a empleadas de Cirio y ordenan abrir el celular de la modelo

El juez federal Luis Armella ordenó este miércoles una serie de nuevas medidas de prueba en la causa que investiga al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Entre ellas, Armella ordenó abrir el teléfono de Jesica Cirio para indagar el origen de los videos donde la modelo se filmó con fajos de dólares en el vestidor de la propiedad que compartía con Insaurralde.

A su vez, el magistrado citó como testigos a las empleadas domésticas que trabajaban en la propiedad de Fincas de San Vicente junto con los policías que hicieron el último allanamiento en la casa de Cirio.

Junto con esas medidas, Armella también solicitó una inspección ocular en la propiedad que Insaurralde compartía con Jesica Cirio y dispuso que efectivos de gendarmería vayan este jueves al country para obtener el listado de personas que fueron al barrio y a la casa de la entonces pareja.

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Por su parte, el fiscal federal Sergio Mola había pedido que se realice un peritaje sobre los videos de Jesica Cirio para estimar la cantidad de dinero que había en el vestidor de la propiedad.

La solicitud apunta a que especialistas analicen las imágenes difundidas durante el fin de semana y luego incorporadas al expediente judicial para establecer un monto aproximado del dinero en efectivo que se observa en la grabación. Para esa tarea, el fiscal ofreció la intervención de peritos de la Procuración General de la Nación.

Además, Mola fue quien pidió la inspección ocular en la finca de San Vicente para determinar las características del lugar donde habría sido registrado el material. La Justicia busca reconstruir las condiciones del inmueble e identificar si se trata del vestidor de la propiedad que compartieron Cirio e Insaurralde.

En paralelo, el fiscal también había solicitado que declaren diversos testigos con el objetivo de establecer si reconocen el lugar y las características del hecho que aparece en las imágenes. Las testimoniales comenzaron este martes e incluyen desde el contador de la pareja hasta efectivos policiales.

Los videos muestran a Cirio recorriendo un vestidor y exhibiendo importantes cantidades de dólares en efectivo. En las imágenes se observan fajos de billetes, algunos termosellados y envueltos en bolsas plásticas transparentes, almacenados en cajones, valijas y estantes.

La difusión del material reactivó la investigación que se inició a fines de septiembre de 2023 tras el denominado “yategate”, cuando se conocieron imágenes de Insaurralde a bordo del yate “Bandido” en Marbella, España, junto a la modelo Sofía Clerici. La filtración derivó en la renuncia del entonces funcionario bonaerense y en la apertura de una causa centrada en el análisis de su patrimonio y la trazabilidad de bienes y movimientos de dinero.

El último avance del expediente se había producido en marzo de este año, cuando comenzaron los peritajes sobre los bienes del ex intendente de Lomas de Zamora. Los fiscales sostienen que existiría una fuerte desproporción entre su patrimonio y sus ingresos como funcionario y ya solicitaron su declaración indagatoria, además de la de otras personas investigadas como presuntos testaferros.

En ese contexto, la Justicia también intenta determinar el origen del dinero que aparece en los videos, la fecha de la grabación y el lugar exacto en el que fue filmado el material. Según distintas reconstrucciones incorporadas al expediente, la habitación donde se habrían registrado las imágenes corresponde al dormitorio principal que ocupaba la pareja en la propiedad de San Vicente.

De acuerdo con la descripción del inmueble, detrás de la cabecera de la cama se encontraba el vestidor de Cirio, mientras que el de Insaurralde consistía en un pasillo con espacios de guardado a ambos lados. En uno de los extremos había un espejo en el que se reflejaría la conductora mientras realizaba la filmación.

En medio de las nuevas medidas de prueba, Cirio entregó este lunes su teléfono celular a la Justicia, junto con la clave de acceso y bajo cadena de custodia. El dispositivo será sometido a peritajes técnicos para autenticar el contenido digital, verificar su integridad y precisar las circunstancias en las que fue grabado el video. Por el momento, no trascendió si las imágenes difundidas se encuentran almacenadas en el aparato entregado.

La intimación judicial se produjo después de una serie de allanamientos en domicilios vinculados a la conductora y a su expareja Elías Piccirillo. En uno de los procedimientos se secuestraron aproximadamente 19.000 dólares en efectivo y armas de fuego registradas a nombre de Nicolás Trombino, actual pareja de Cirio. En otro, Piccirillo entregó su teléfono celular y la clave de acceso, aunque el material buscado por los investigadores no fue hallado en ese dispositivo.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Cirio sostuvo que los videos forman parte de “manipulaciones digitales”. Además, aseguró que trabaja en la actividad privada desde los 18 años, defendió el origen de su patrimonio y afirmó que todos sus ingresos fueron debidamente declarados ante los organismos fiscales y que nunca recibió observaciones ni intimaciones relacionadas con inconsistencias patrimoniales. (TN)