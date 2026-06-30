El dólar oficial abre a $1.500, una suba de $5 con relación al último cierre

El dólar oficial en el Banco Nación abrió este martes a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con una suba de $5 con relación al último cierre.

De sostenerse hasta el cierre de las operaciones significa un alza de 5% en junio, variación muy superior a la inflación que se estima por debajo de 2%. Este crecimiento dejó en rojo las operaciones de carry trade.

Las cotizaciones

Dólar Blue: Compra $1.490 / Venta $1.510

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Dólar Mayorista: Compra $1.472,50 / Venta $1.481,50

Dólar MEP: $1.509,87

Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $ 1.554,73

Dólar Tarjeta: $1943,50

En Bahía Blanca:

$ 1.452,45 para la compra y $ 1.503,62 para la venta