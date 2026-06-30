ANSES aumentó 2,15% las asignaciones familiares: cuáles son los montos desde julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este martes el aumento del 2,15% en los montos de las asignaciones familiares y en los límites y rangos de ingresos del grupo familiar a partir de julio, mediante la Resolución 187/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La actualización de los valores que estarán vigentes para el séptimo mes del año, se da en línea con el dato de inflación de mayo, al igual que sucede mensualmente con el ajuste en los haberes jubilatorios.

Titulares de asignaciones universales para protección social

Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo: $148.049 (valor general)

AUH y Embarazo - Zona I (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires): $192.464

AUH y Asignación Familiar Prenatal para trabajadores del sector formal - Valor general

Ingreso grupo familiar (IGF) no supera $1.146.199: se cobrará por hijo $74.033.

IGF superior a $1.146.199 y de hasta $1.681.012: se cobrará por hijo $49.940.

IGF superior a $1.681.012 y de hasta $1.940.783: se percibirá por hijo $30.206.

IGF mayor a $1.940.783 y de hasta $6.069.688: se cobrará por hijo $15.586.

Asignación por Hijo con Discapacidad - Valor general

Ingreso grupo familiar (IGF) no supera $1.146.199: se cobrará por hijo $241.041.

IGF superior a $1.146.199 y de hasta $1.681.012: se cobrará por hijo $170.522.

IGF superior a $1.681.012: se percibirá por hijo $107.621.

Monotributo

En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el monto a cobrar de las asignaciones familiares por hijo y prenatal varían según la categoría:

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Categorías A: $74.033

Categoría B: $49.940

Categoría C: $30.206

Categorías D, E, F, G, H: $15.586

En cuanto a las asignaciones que la ANSES abona por única vez, entra las que están Matrimonio, Nacimiento y Adopción, a partir del mes que viene otorgarán los siguientes montos:

Nacimiento: $86.295

Adopción: $515.930

Matrimonio: $129.209

Ayuda Escolar Anual: $55.672 (valor general)

La suba que actualiza los montos detallados alcanza de igual manera a los veteranos de guerra, a los titulares del sistema previsional integrado argentino y a los de la prestación por desempleo, entre otros programas de asistencia económica.

En el artículo 4 de la normativa se aclaró que “la percepción de un ingreso superior a $3.034.844 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”. (N/A)