La actividad económica creció 1,6 % interanual en abril pero cayó frente a marzo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que el crecimiento de la actividad económica interanual de abril fue del 1,6%, mientras que cayó 1,5% frente al mes anterior.

En el cuarto mes de este año el estimador de la actividad económica (EMAE) mostró un registro positivo del 1,6% interanual en relación con abril de 2025.

Asimismo, en términos desestacionalizados, el índice cayó el 1,5% respecto del mes de marzo y el componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,3%.

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¿Cuáles fueron las actividades que más subieron?

Respecto a las actividades con mayor incidencia de manera positiva en la variación interanual del EMAE durante el mes de abril de 2026, se ubicaron la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, además de la explotación de minas y canteras.

Por otro lado, según el informe del instituto, las ramas de la actividad económica con mayor incidencia negativa fueron la industria manufacturera y el comercio mayorista, minorista y las reparaciones.

¿Qué dijo el ministro Caputo sobre los números del INDEC en relación al EMAE?

El ministro Caputo utilizó, una vez más, su cuenta de X para expresar sus pensamientos sobre la economía nacional y, en relación a los datos del INDEC sobre la actividad económica marcó que:

"El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) acumuló un crecimiento de 2,1% en los primeros cuatro meses del año en relación a igual período de 2025, con una suba interanual de 1,6% en abril y una baja de 1,5% mensual en la serie desestacionalizada".

"El indicador tendencia-ciclo, que permite evaluar la dinámica subyacente de la economía más allá de la volatilidad de corto plazo, registró una suba de 0,3% mensual y acumula 25 meses de crecimiento. De esta manera, se trata de la fase expansiva más larga del indicador en casi 15 años". (N/A)