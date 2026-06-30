Apertura liguista: los cuatro partidos de playoffs irán el sábado

Llega la hora de la verdad en el Apertura de la Liga del Sur. Este sábado se jugarán los cuatro cotejos de los playoffs.

Teniendo en cuenta que el domingo se disputa el clásico entre Olimpo y Villa Mitre, todos los encuentros irán en la jornada sabatina.

En la máxima división, Huracán --que se quedó con la ventaja deportiva-- recibirá a Villa Mitre (4º) en cancha de Sansinena.

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Por su parte, Bella Vista (2º) será anfitrión de Liniers (3º) en la Loma.

En tanto, por el Promocional, Comercial --el mejor de la etapa regular-- esperará por Sansinena en su escenario.

Y en el Onofre Pirrone, Tiro Federal será anfitrión de Rosario Puerto Belgrano.

Todos los partidos comenzarán a las 15 y en caso de empate se ejecutarán penales.