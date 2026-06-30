Se espera una mayoritaria presencia de gobernadores en la jura de Santilli

La ceremonia de jura del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, convocará esta tarde una fuerte presencia de gobernadores en el Salón Blanco de Casa Rosada.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, se esperan al menos 14 mandatarios provinciales entre los asistentes, todos con buenos vínculos con el gobierno de Javier Milei.

Seguirán el juramento Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Vidal (Santa Cruz); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba) y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

Desde el equipo de la Jefatura de Gabinete revelaron que cursaron las invitaciones pertinentes a los gobernadores que protagonizaron encuentros con Santilli en su calidad de ministro del Interior.

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Muchos de ellos aportaron votos en el Congreso para que La Libertad Avanza pudiera progresar este año en su agenda legislativa y este acompañamiento en al acto de hoy es una forma de reforzar el vínculo pensando en los proyectos de ley pendientes, como la flexibilización del acceso a tierras para capitales extranjeros.

A los únicos a los que no se les extendió la convocatoria fue a los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Instrán (Formosa). No obstante, tampoco está prevista la participación de Gustavo Melella (Tierra del Fuego) ni de Sergio Ziliotto (La Pampa), entre otros.

Santilli reemplaza a Manuel Adorni, quien renunció el sábado luego de cuatro meses de polémicas por la aparición de diversas propiedades no incluidas en sus declaraciones juradas, así como viajes de lujo que no se corresponden con sus ingresos en blanco.

El "Colo" ya fue bombero de emergencia en 2025, cuando debió encabezar a último momento la lista de candidatos a diputados nacionales de LLA por la Provincia de Buenos Aires, en lugar de José Luis Espert, sospechado de vínculos con el narco y el lavado de dinero.

Contra la mayoría de los pronósticos, la boleta encabezada por Santilli le ganó al peronismo en octubre en suelo bonaerense, tras la amplia derrota libertaria en las legislativas provinciales de septiembre.

A partir de ahí su valoración para Javier y Karina Milei fue creciendo hasta otorgarle la jefatura de Gabinete, el puesto más importante en la administración nacional después de la presidencia.