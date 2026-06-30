El director del Servicio Meteorológico renunció por segunda vez: qué impacto tendrá en los pronósticos

El director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Antonio José Mauad, presentó nuevamente su renuncia al cargo, al que había regresado en febrero último luego de que el organismo permaneciera acéfalo desde agosto de 2025, cuando el mismo funcionario había dimitido por primera vez.

Según señalan fuentes del Ministerio de Defensa, del que depende el SMN, la salida del cargo de Mauad, de 72 años de edad y ex combatiente condecorado de la Guerra de Malvinas, se oficializaría mañana, miércoles 1 de julio, cuando sería anunciado su reemplazante.

El funcionario saliente asumió el cargo en enero de 2025 y renunció en agosto de ese año, unos ocho meses después, dejando acéfalo al organismo hasta febrero de 2026 cuando volvió a ser designado al frente del SMN para un período de cuatro años y en calidad de director 'Ad Honorem'.

El funcionario renunciante presentó su nota de dimisión el viernes último, en medio de recortes de gastos y de personal, y una importante reestructuración del organismo, que motivó medidas de fuerza y protestas de los trabajadores.

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Desde la asunción del Gobierno de Javier Milei, el SMN sufrió una reducción de personal que alcanzó a 121 empleados entre 2023 y 2025 y sumó otros 140 desvinculados hasta el 16 de abril pasado.

El SMN cumple funciones de alto impacto social: alerta temprana de fenómenos extremos, coordinación con organismos de defensa civil y producción de información meteorológica para sectores clave como el agro, la navegación o la aviación.

El plan prevé diseñado por el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger, prevé además la salida de 30 civiles en condiciones de jubilarse, 15 militares en retiro y 20 agentes en pase a disponibilidad, lo que dejaría la dotación civil en 590 personas.

El Centro Argentino de Meteorólogos reclamó, mediante una carta pública, que el Poder Ejecutivo designe un nuevo titular del SMN y “garantice la continuidad institucional del organismo y el fortalecimiento de los servicios meteorológicos que brinda a toda la sociedad”.

“El SMN ha atravesado reiterados cambios e incertidumbres en su conducción. Designaciones, renuncias y reestructuraciones sucesivas han generado un escenario de inestabilidad institucional incompatible con las responsabilidades estratégicas que el organismo tiene para el país”, agrega el escrito.

"La estabilidad institucional del Servicio Meteorológico Nacional no puede seguir postergándose. La reiteración de cambios en la conducción del organismo evidencia la ausencia de una política sostenida para una institución estratégica del Estado", expresa el texto del Centro Argentino de Meteorólogos. (NA)