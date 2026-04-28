Servicio Meteorológico: denuncian como "falsos" los argumentos del Gobierno por los 140 despidos

La delegada de ATE en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Ana Saralegui, calificó como “falsos” los argumentos expresados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para justificar 140 despidos en ese organismo, que cumplirá este jueves un nuevo apagón informativo en rechazo del ajuste.

“Es falso todo lo que dice (Sturzenegger), en el Servicio Meteorológico no somos 20 meteorólogos sino 148, y tenemos 120 estaciones, no 100”, afirmó Saralegui en declaraciones al programa RPM que se emite por Splendid AM 990.

El ministro justificó los despidos a través de su cuenta en X, en donde expresó que el SMN tiene “unas 1.000 personas y sólo unos 20 son meteorólogos”, además de señalar que “se podría ofrecer un mejor producto con mejor tecnología y unas 150 personas” y con estaciones automáticas.

En respuesta a Sturzenegger, Saralegui dijo que la política de recortes “es un vaciamiento disfrazado de modernización”, y afirmó que las estaciones automáticas “necesitan de dos años de funcionamiento para quedar homologadas”.

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“En 2023 estaba lista la licitación para comprar estaciones meteorológicas a través del Banco Interamericano de Desarrollo y este Gobierno dio de baja la compra, Ahora nos dicen que nos vamos a modernizar, pero no sabemos cuándo, y se empiezan a cortar series de datos que son muy importantes”, aseveró.

La delegada consideró que “esta bueno que haya estaciones automáticas, que pueden convivir con las convencionales que tiene personal”, pero advirtió que las primeras “no son perfectas, cualquier sensor puede empezar a medir mal, necesitan mantenimiento y es caro”.

“Nos están obligando a tener un apagón meteorológico nocturno, porque la mayoría de las estaciones, gracias a que este señor que echó a 140 trabajadores ya no miden de noche, y tenemos una ventana de unas 12 horas sin observación nocturna”, aseguró. (NA)