Tras la renuncia de Adorni, Bullrich intentará reactivar el Senado

La Libertad Avanza buscará acuerdos con los bloques dialoguistas para realizar una sesión esta semana, a fin de aprobar los proyectos de propiedad privada y pliegos judiciales, y retomar así la agenda parlamentaria que estuvo trabada por el escándalo que terminó con la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Con el nuevo escenario, la jefa de bloque de LLA, Patricia Bullrich, comenzará a sondear a sus aliados para poder sesionar este mismo jueves ya que la próxima semana es feriado el 9 y 10 de julio. En su defecto, intentará que el encuentro se realice el 16 de julio, previo al receso invernal que comienza el 20.

La intención es alcanzar un acuerdo con el PRO, la UCR, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, y los bloques provinciales de Primero los Salteños, Independencia, Despierta Chubut, y la Neuquinidad.

Incluso, el bloque de senadores de la UCR expresó que tras la renuncia de Adorni "es necesario que la Justicia siga actuando y desde el Senado se retome la agenda de trabajo para lograr los cambios que la Argentina aún necesita".

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Desde que se instaló la polémica con Adorni por el aumento del patrimonio y su confesión pública que evadió impuestos al no declarar medio millón de dólares, La Libertad Avanza pudo votar con mucho esfuerzo el acuerdo con los fondos buitres, y pliegos de jueces, pero no pudo levantar cabeza para tratar temas claves de la gestión de Javier Milei ya que debió dedicar muchos esfuerzos a evitar una interpelación al ahora exjefe de Gabinete.

El proyecto central que se tratará en la primera sesión será el de propiedad privada, en el que se incluirán cambios a la propuesta original del Gobierno que buscaba eliminar todas las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, según señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Una de las alternativas que se evaluó es establecer un tope de kilómetros que puede adquirir una empresa extranjera y que, en el caso de intervenir otros países, deberá existir un aval no solo de las provincias y del Gobierno, sino del Congreso Nacional.

La iniciativa impulsada por la Casa Rosada contiene reformas a la ley de tierras sobre desalojos, expropiaciones y la ley del manejo del fuego.

Esa medida, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo sustanciales modificaciones, ya que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.

En la agenda del Senado también se debe tratar en forma prioritaria el Súper Rigi que se aprobó en la Cámara de Diputados, ya que con esa ley el Gobierno apuesta a captar inversiones millonarias en empresas tecnológicas y otras ligadas a la minería, energía, petróleo, infraestructura y siderurgia.

Están en carpeta el proyecto de reforma de la ley de Salud Mental, que ya se debatió en las comisiones de Salud y Legislación General, y ya están avanzando los acuerdos con los bloques dialoguistas para poder firmar el dictamen que tendrá modificaciones con respecto a la propuesta del Gobierno.

Otro de los temas que deberá tratar es la ley General de Sociedades, cuyo debate se abrió el miércoles pasado, pero recién está en la etapa de reuniones informativas.

En cambio, el Senado tiene trabada por falta de acuerdo político la reforma electoral, ya que los bloques opositores no quieren anular las PASO, ni eliminar el aporte financiero del Estado a las campañas políticas y aceptar aportes privado, ni sacar el debate obligatorio en las elecciones presidenciales.

Tampoco avanzará en el plazo corto con la ley de Discapacidad que no tiene los respaldos de los aliados, que en su momento apoyaron la norma vetada por el presidente Javier Milei.