El nuevo mapa de los autos 0 km en Argentina: las marcas chinas ya son el 10% del mercado

Los autos chinos dejaron de ser una curiosidad en la Argentina para convertirse en un actor de peso dentro del mercado automotor.

Los últimos datos de patentamientos muestran que las marcas de origen chino ya representan casi uno de cada diez vehículos 0 km vendidos en el país, una participación impensada apenas unos años atrás.

Durante junio, las automotrices chinas patentaron 4.584 unidades sobre un total de 45.995 vehículos, lo que equivale al 9,97% del mercado argentino. El porcentaje incluso supera el 10% si se toman únicamente los automóviles y comerciales livianos, el segmento más grande de la industria.

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Las cifras que explican el fenómeno

4.584 patentamientos de marcas chinas en junio.

9,97% del mercado total de vehículos.

10,6% del segmento de autos y comerciales livianos.

Más de 20 marcas operando en el país.

Más de 90 modelos y versiones disponibles.

Más de 300 agencias y puntos de venta comercializan vehículos chinos.

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El crecimiento se explica por una combinación de factores. Por un lado, la apertura de las importaciones permitió el desembarco de nuevas marcas y una mayor disponibilidad de unidades. Por otro, los consumidores comenzaron a mirar con menos prejuicios a los vehículos provenientes de China y a poner el foco en la relación entre equipamiento, tecnología y precio.

BYD se convirtió en la marca china más vendida de la Argentina, con 1.740 patentamientos en junio. Detrás aparecen Chery, con 694 unidades, y BAIC, con 689 vehículos registrados. También ganan participación firmas como Haval, MG, Changan, JAC, Jetour, Foton, DFSK, Dongfeng y GAC.

Una oferta que abarca todos los segmentos

A diferencia de los primeros años de desembarco, cuando la presencia china se concentraba en algunos SUV y utilitarios, hoy la oferta es mucho más amplia.

Las marcas asiáticas ya tienen presencia en prácticamente todos los segmentos del mercado: autos urbanos, SUV, pick ups, híbridos, híbridos enchufables, eléctricos y vehículos comerciales.

Entre los modelos más accesibles aparecen el JMEV Easy 3, desde US$18.900, y el JAC S2, desde US$20.900. También hay propuestas de mayor valor, como el BAIC BJ30, desde US$35.800, el Haval H6 Pro HEV, desde US$35.500, y el Tank 300, que supera los US$50.000.

El dominio chino en los autos eléctricos

El liderazgo de las marcas chinas es todavía más contundente en la movilidad eléctrica. BYD concentra cerca del 70% de las ventas de vehículos 100% eléctricos en la Argentina, impulsada por el éxito del Dolphin Mini, que se consolidó como el eléctrico más vendido del país.

El crecimiento de las automotrices chinas también se refleja en la red comercial. Actualmente, más de 300 concesionarias y puntos de venta ya comercializan estas marcas, una cifra que sigue creciendo a medida que nuevos fabricantes desembarcan en el país.

La expansión del gigante asiático ya modificó el mapa de los autos 0 km en la Argentina. Con más de 20 marcas, una oferta superior a los 90 modelos y una participación que ya ronda el 10% del mercado, los fabricantes chinos dejaron de ser una apuesta a futuro para convertirse en uno de los jugadores más dinámicos de la industria automotriz local. (NA)