El Senado recién sesionará a mediados de julio: nueva disputa entre Bullrich y Villarruel

La Libertad Avanza deberá demorar la sesión del Senado hasta mediados de julio la sesión ordinaria, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió citar recién para la próxima semana Labor Parlamentaria, lo que aumento el malestar de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.

En un nuevo capítulo del enfrentamiento que mantienen Bullrich y Villarruel, la presidenta del Senado se opuso a abrir el Senado la próxima semana como quería la senadora porteña para tratar la postergada propuesta de propiedad privada, ley Hojarasca y pliegos judiciales.

De esta manera, Bullrich quería demostrar que tras la renuncia de Manuel Adorni se había activado la Cámara de Senadores.

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Pero el objetivo se frustró ayer a la tarde cuando Villarruel convocó a Labor Parlamentaria para el miércoles de la próxima semana a las 12, previo al feriado, según consta en la resolución firmada por el secretario parlamentario, Agustin Gustinian.

De todos modos, no es la primera vez que hay una pelea entre Villarruel y Bullrich, ya que vienen manteniendo fuertes controversias, desde que la ex candidata a presidenta se pasó a las filas libertarias.

Bullrich reconoció ayer que no podrá cumplir con su meta de sesionar el próximo miércoles 8 ya que señalo que la Vicepresidenta "mandó labor parlamentaria para el 8, así que la sesión será recién una semana después”.

Uno de los motivos que también complicaban la sesión es que algunos legisladores como la tucumana Beatriz Avila, necesitaban estar en su provincia para la vigilia del 8 de Julio previo a los actos de celebración de la Fiesta de la Independencia.

De esta manera, la sesión se realizará entre el 15 y 16 de julio aunque la fecha final se terminará de acordar en la reunión de Labor Parlamentaria.

El temario

El proyecto central que se tratará en la primera sesión será el de propiedad privada, en el que se incluirán cambios a la propuesta del Gobierno que buscaba eliminar todas las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, según señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

En la versión numero 12 del dictamen se mantuvo la prohibición que un Estado Argentina pueda comprar tierras ni tampoco lo podrá hacer una empresa privada con capital de algún país extranjero, y que en el caso de de zona de fronteriza se requerirá no solo el aval de las provincias y del Gobierno, sino del Congreso Nacional.

La iniciativa impulsada por el Gobierno contiene reformas a la ley de tierras sobre desalojos, expropiaciones y la ley del manejo del fuego.

Esa medida, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo sustanciales modificaciones, ya que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.

La Libertad Avanza también quiere aprobar siete pliegos judiciales, entre los que figura una prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien debe tener el aval del Senado para continuar en su cargo antes de cumplir los 75 años el 27 de julio.

En la misma sesión, el oficialismo quiere convertir el proyecto de ley de Hojarasca, que deroga unas 70 iniciativas consideradas obsoletas o que ya perdieron vigencia ante los avances tecnológicos.

Una de las normas que se busca eliminar es la ley 20.120 de la gestión de Lanusse que "obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal".

También se intenta eliminar la ley 20.983 de 1975 que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional. (NA)