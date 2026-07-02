Muerte de Ernestina Pais: Muscari declaró y remarcó que no hablaba con ella al momento del choque

El productor José María Muscari declaró en la causa que investiga la muerte de Ernestina Pais, quien falleció el pasado viernes luego de ser embestida en su vehículo por el Tren de la Costa en un cruce en San Isidro.

Fuentes directas de la investigación confirmaron que el director teatral fue citado a declarar a las 11 am de este jueves para ayudar a la Fiscalía a reunir información sobre lo que sucedió minutos antes de la muerte de la conductora.

Ante los medios, luego de dar testimonio durante una hora, el director teatral señaló que decidió ser él quien se presente ante la Justicia y no el hijo de la víctima para dar contexto de la vida actual de la artista y conductora.

Como sostuvo horas antes a través de un comunicado en redes sociales, no estaba hablando con Pais al momento del siniestro, pero sí confirmó que ella se estaba dirigiendo a la obra.

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"Está bueno aclarar para no tergiversar nada. La función era a las 21.00hs. y el accidente fue a las 19.30hs. no estaba llegando tarde a ningún lugar", expuso.

"Lamentablemente es más triste decir que quien más quería vivir era Ernestina. No era una persona con ninguna crisis, si claro, algo que es de público conocimiento, estaba con tratamiento", destacó.

La causa dio un giro cuando la fiscal Carolina Asprella ordenó el peritaje del dispositivo móvil de Pais, para verificar si ella estaba hablando con alguien en el momento de producirse el accidente que le provocó la muerte.

Sin embargo, el proceso de peritaje de su celular iPhone 16 no ocurrirá hasta después de conseguir el acceso al dispositivo. Esto puede demorar algunos días y aún no hay fecha de inicio del mismo.

Asimismo, se aguardan los resultados de los exámenes de sangre y orina, mediante los cuales se podrá saber si la mujer había ingerido alcohol u otras sustancias

Frente a la mediatización del tema, Muscari difundió un comunicado a través de sus redes sociales haciendo referencia a su citación. En el mismo, negó haber estado en una llamada telefónica con la actriz al momento del accidente.

“A las 20:35 intenté comunicarme con Ernestina para saber qué había sucedido, sin imaginar la gravedad de la situación. Como era de esperar, nadie respondió a su teléfono. Recién a las 20:50, el elenco y yo nos enteramos de lo ocurrido por su hijo, Benicio”.

“Cualquier otra versión que altere esta secuencia de hechos sólo contribuye a generar interés mediático a partir de información tergiversada y desinformación. Gracias”, cerró. (NA)