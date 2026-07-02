Escándalo en Alemania tras la eliminación del Mundial: Lothar Matthäus reveló internas con familiares y vuelos

Alemania, eliminada de la Copa del Mundo, en medio de internas y disputas. Fotos: NA.

La eliminación de Alemania ante Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026 desató una fuerte crisis interna en el fútbol germano, con autocríticas públicas, versiones de conflictos en la concentración y duras declaraciones de Lothar Matthäus, uno de los máximos referentes históricos de la Mannschaft.

El seleccionado alemán quedó afuera tras perder 4-3 por penales ante Paraguay, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y suplementario, en un resultado que profundizó el declive mundialista de una potencia que no logra meterse entre los 16 mejores desde el título obtenido en Brasil 2014.

Después del golpe, Matthäus habló en su programa de Bild, “Lothar geht los”, y reveló supuestos problemas internos vinculados a la presencia de familiares, la organización de vuelos, las reservas de hotel y la convivencia del plantel durante la Copa del Mundo.

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“Hay mucho que analizar, tanto dentro como fuera del campo. Hubo problemas relacionados con las esposas, las familias, los vuelos y la organización en general”, lanzó el ex capitán alemán.

El campeón del mundo en Italia 1990 apuntó especialmente a la política de acceso de familiares al cuartel general de la Selección alemana durante el torneo.

“No entiendo por qué las familias tienen que estar presentes desde el comienzo del torneo”, sostuvo Matthäus, quien consideró que esas situaciones generaron distracciones y malestar puertas adentro.

Según su relato, hubo diferencias entre los propios futbolistas por la manera en que viajaban sus familiares: algunos pudieron trasladar a sus madres en vuelos privados, otros tuvieron autorización para que viajaran esposas e hijos, mientras que varias familias debieron hacerlo en vuelos comerciales.

“Luego se habló de opciones de viaje, de reservas de hotel. Todo eso fue tema de conversación dentro del equipo. Nunca salió en los medios, pero sé que fue un tema de discusión”, aseguró.

Matthäus fue incluso más concreto al describir el clima interno.

“Un jugador estaba enfadado con otro porque a la madre de uno se le permitió viajar en el avión (del equipo), mientras que a la esposa e hijos de otro se les permitió hacerlo. Los demás tuvieron que tomar un vuelo comercial”, afirmó.

Alemania quedó eliminada en la tanda por penales.

Para el ex mediocampista, todo ese contexto afectó la concentración deportiva de Alemania en plena competencia.

“En definitiva, existió una agitación considerable que no se reflejó hacia el exterior. El enfoque simplemente no estuvo puesto en el Mundial. Siempre había un día libre para la familia y después otro más”, sentenció.

Matthäus también cuestionó el momento en que se permitió el ingreso de familiares a la concentración.

“Ni siquiera llevaban dos semanas en Estados Unidos y ya estaban allí las familias. Podrían haber llegado recién en los cuartos de final, cuando el equipo hubiera logrado algo importante”, agregó.

La palabra de Matthäus tiene un peso enorme en Alemania: fue campeón del mundo en 1990, subcampeón en 1982 y 1986, integró los planteles mundialistas de 1994 y 1998, y también conquistó la Eurocopa 1980.

Pero las críticas no se limitaron a la convivencia fuera de la cancha. En Alemania también quedó bajo la lupa la tanda de penales ante Paraguay, especialmente por la actitud de Leon Goretzka, quien, según medios alemanes, habría evitado ejecutar uno de los remates decisivos.

Las imágenes de la transmisión mostraron al capitán Joshua Kimmich organizando el orden de los pateadores y consultando al mediocampista, que no habría mostrado disposición para asumir la responsabilidad.

Finalmente, el sexto penal alemán quedó en manos de Jonathan Tah, defensor sin experiencia en ese tipo de ejecuciones, que falló su remate.

Lotter Matheus no se guardó nada.

Luego, José Canale convirtió para Paraguay y selló una de las mayores sorpresas del Mundial.

La escena alimentó el debate sobre el liderazgo y la mentalidad competitiva del plantel alemán en los momentos de máxima presión.

La prensa germana remarcó que “no todos los jugadores quisieron asumir la responsabilidad”, una frase que golpeó fuerte en un país históricamente asociado a la fortaleza en las definiciones por penales.

También quedó en discusión la continuidad de Julian Nagelsmann, quien fue consultado tras la eliminación y respondió con dureza.

“Estoy disponible. Si la DFB quiere que lo haga, entrenaré a la selección para la Eurocopa 2028. Si no, tendrán que decírmelo”, afirmó el entrenador.

Nagelsmann, de todos modos, reconoció la gravedad del golpe deportivo.

“Si te elimina Paraguay, no sos un equipo de primer nivel. Ya no”, admitió el técnico alemán, en una frase que reflejó el tamaño de la crisis.

El capitán Kimmich también fue autocrítico y evitó buscar responsables externos. “Somos los jugadores quienes lo echamos a perder, no el entrenador, los medios, el árbitro o el rival”, señaló.

La eliminación profundizó una racha muy negativa para Alemania en Mundiales. Después de consagrarse campeona en 2014, la Mannschaft quedó eliminada en fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022, mientras que en Estados Unidos, México y Canadá 2026 cayó en los 16avos de final ante Paraguay.

El golpe ante la Albirroja abrió una etapa de análisis profundo en la Federación Alemana de Fútbol, que deberá resolver en los próximos días si sostiene a Nagelsmann o si inicia un nuevo ciclo. (NA).