Georgina Barbarossa denunció un intento de secuestro virtual: cómo fue el llamado que recibió

Georgina Barbarossa denunció un intento de secuestro virtual y decidió compartir su experiencia en las redes sociales para alertar a sus seguidores sobre este tipo de estafas.

A través de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, la conductora habló del llamado que recibió en plena madrugada y explicó cuál fue su reacción al darse cuenta de que no era uno de sus hijos el que estaba del otro lado del teléfono.

“Yo siempre tengo el teléfono prendido porque cuando tenés hijos, uno siempre lo tiene prendido”, explicó Georgina al comienzo de su descargo, en referencia a Juan y Tomás Lecuna, los hijos que tuvo con Miguel “El Vasco” Lecuna.

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La conductora recordó que apenas atendió escuchó una voz que intentó desesperarla. “Hola mami, soy Tommy, me acaban de robar en mi casa”, le dijeron desde el otro lado de la línea.

Sin embargo, aseguró que hubo un detalle que le permitió detectar de inmediato que se trataba de una maniobra delictiva.

En medio de su relato, Georgina explicó que rápidamente identificó que no era Tomás el que le hablaba. “Automáticamente me di cuenta de que no era la voz de mi hijo”, afirmó.

A partir de ese momento, decidió enfrentarlos sin darles lugar para continuar con la estafa. “Lo mandé a la recalcada de su madre y a todas las partes posibles”, contó sin filtros.

Barbarossa también manifestó su indignación al notar que quienes intentaron engañarla conocían datos de su vida privada. “Todo el mundo sabe que mis hijos se llaman Juan y Tomás. O sea que son muy hijos de pu... porque decían: ‘Hola mami, soy Tommy’”, expresó.

“Estén atentísimos y escuchen bien la voz del otro lado. No se asusten. Porque yo los insulté enseguidita. Y se dieron cuenta que yo me di cuenta. Pero hay mucha gente que se asusta”, señaló.

En ese sentido, insistió en la importancia de mantener la calma cuando se reciben este tipo de llamados. “Por favor, estén atentos, sobre todo si te llaman a esa hora en la que estás dormido”, remarcó.

Fiel a su estilo, Georgina cerró el relato con el humor que la caracteriza, aunque sin minimizar la gravedad de lo ocurrido. La conductora contó que, pese al susto inicial, logró volverse a dormir.

“Yo ya estaba en efecto rivotril, ¿viste? Pero después de insultarlos, seguí durmiendo tranquila. Porque son unos hijos de pu…”, lanzó entre risas. (TN)