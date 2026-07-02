El refuerzo de Villa Mitre se formó en Racing y viene de jugar en la Primera Nacional

Villa Mitre confirmó la primera incorporación del receso de invierno, a horas del encuentro ante Olimpo por la 16ta fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A.

El tricolor informó de la llegada del volante ofensivo Gonzalo Córdoba, oriundo de Villa Domínico y de 26 años.

Córdoba hizo toda su etapa formativa en Racing Club de Avellaneda, donde debutó en Primera en 2022 con Fernando Gago como entrenador y disputó 4 partidos en la elite, antes de quedar libre a mediados de 2024.

Luego salió a préstamos a Barracas Central (un partido), también estuvo en Universidad de Concepción en Chile y tuvo un paso por el fútbol de Emiratos Árabes, donde vistió la camiseta de Al Jazira Al Hamra y Dibba Al-Fujairah Club en la segunda división.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Su último club, en tanto, fue Mitre de Santiago del Estero de la Primera Nacional.

Villa Mitre jugará el domingo el clásico ante Olimpo, desde las 15, en el Roberto Carminatti con arbitraje de Matías Billone Carpio.