Una mujer intentó ingresar 71 bochas de marihuana a la cárcel de Saavedra

La Policía de Saavedra informó que una joven domiciliada en Bahía Blanca fue arrestada ayer por intentar ingresar 71 bochas de marihuana a la Unidad Penal N° 19 de esa localidad, cuando iba a visitar a un interno.

Se la identificó como Melisa Anahí Cáceres, de 27 años, con domicilio en Cipolletti al 300 de nuestro medio, quien fue puesta a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 19.

Luego de la requisa del Servicio Penitenciario Bonaerense y el descubrimiento de la droga (entre la ropa interior), se comprobó que, en total, la mujer llevaba 95,4 gramos de marihuana fraccionada.