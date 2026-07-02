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El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 3 de julio en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 3 de julio una jornada con una temperatura mínima de 1 grado bajo cero y una máxima de 10 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío con heladas, cielo parcialmente nublado, viento leve del sector norte y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará frío con cielo parcialmente nublado y viento leve del sector norte. El índice UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche seguirá fría, con cielo poco nuboso, y se estima para las primeras horas del sábado una temperatura de 2 grados.

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