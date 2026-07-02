Bomba en la Liga del Sur: Libertad pierde a su goleador después de cinco temporadas

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Ayer escribió una historia de Instagram despidiéndose del club, hoy firmó el pedido de pase en la Liga del Sur y el domingo va a poder debutar en su nuevo equipo, que no es de acá sino que pertenece a una Liga y a una ciudad que se encuentra a 239 kilómetros de Bahía Blanca.

No demos más vueltas: después de cinco temporadas consecutivas, Mauro Sabatini deja Libertad, donde fue el máximo goleador del equipo en cada certamen que disputó y con el que logró el ascenso a la A en 2024, para irse a jugar a Lilan de Laprida.

“Me voy porque necesitaba un cambio de aire, pero más que nada para cumplir con la promesa que le hice a mi abuelo Roberto, que falleció en 2020 y era del Lila, como le dicen allá”, admitió el “Topo”, quien consiguió el permiso del DT Daniel Correa para poder seguir entrenando junto al plantel milrayita.

“Hablé con el presidente de Lilan (Gastón Maldonado) y llegamos a un acuerdo enseguida. No voy por la plata, solo para cumplirle el sueño a mi abuelo paterno”, manifestó el atacante bahiense, el único refuerzo del conjunto azulgrana para afrontar el torneo Clausura, que se pone en marcha este domingo con la participación de 7 equipos.

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“Te aportó un dato más: mi primer gol en Primera fue con la camiseta de Comercial en el Argentino C de 2011, justamente en Laprida y contra Jorge Newebery, el clásico rival de Lilan. Señales, ¿no?”, aseguró quien recibió los mejores augurios de Marito Fernández, surgido en Lilan y que en nuestro medio defendió las casacas de Huracán de White, Olimpo (jugó Liga y Nacional B), Liniers, Tiro, Sansinena, Comercial y Pacífico de Cabildo.

Desde el día que debutó en la mayor de Puerto Comercial hasta hoy, es decir 15 años ya, el “Topo” tiene el registro de ser el máximo anotador de la Liga.

Esto publicó en Instagram: “Más que agradecido con mis compañeros, con el club y con su gente, la 12 que siempre me bancó en las buenas y en las malas. Es un hasta pronto, y ¡aguante Libertad!

Si a Lilan le va bien y llega a la final, serán 16 partidos. Una vez que concluya la temporada, ¿volverá al albiazul de Villa Rosas?