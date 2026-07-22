Finalmente el Municipio y el Puerto se harán cargo de arreglar el asfalto en la ruta 3 cercana a El Cholo

El intendente Federico Susbielles anunció en su cuenta de X que el Municipio y el Puerto de Bahía Blanca se harán cargo de la refacción de la Red Nacional que atraviesa la ciudad de Bahía Blanca en la zona del Cholo.

El Estado Nacional mediante Vialidad Nacional dio el permiso para que el Municipio y el Puerto puedan licitar las obras necesarias para intervenir en el mantenimiento básico y reasfaltado de las zonas más dañadas del Paso Urbano, entre la Ruta Nacional 3 y la rotonda de Bosque Alto.

El titular del ejecutivo municipal realizó un posteo en la red social X en la que se lo puede ver junto al titular del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos, Franca Grippo edil de La Libertad Avanza, el diputado nacional Sebastián Pareja y el administrador de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

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"Firmamos finalmente el convenio que autoriza al Municipio a avanzar con el llamado a licitación de las obras de refacción de la Red Nacional que atraviesa la ciudad de Bahía Blanca", enunció el intendente.

Susbielles aclaró, como lo había remarcado en anteriores oportunidades, que la obra principal es inabarcable para el presupuesto Municipal, pero junto al Puerto, podrán mejorar la transitavilidad de uno de los sectores de acceso a la ciudad más utilizados y que en peor estado se encuentran, luego del abandono de los trabajos a nivel general.

"Con el convenio ya firmado, avanzaremos con el llamado a licitación, convencidos de que estas obras son fundamentales para mejorar la seguridad vial, la transitavilidad y la conectividad de nuestra ciudad".

"Si bien el mantenimiento de este tramo corresponde al Estado Nacional, frente a la ausencia de recursos asignados y al avanzado deterioro que presenta, decidimos asumir esta inversión con recursos locales porque la seguridad, la conectividad y la calidad de vida de los bahienses no pueden seguir esperando".

Por último, el intendente remarcó que deberán buscar iniciativas privadas para concretar los trabajos requeridos ya que no se encuentran dentro de las obras incluidas en las redes viales concesionadas por el Gobierno Nacional:

"Teniendo en cuenta que esas obras no fueron incluidas en las redes viales recientemente concesionadas, acordamos trabajar en las factibilidades y en la búsqueda de iniciativas privadas que permitan concretarlas", afirmó.

Por último, Susbielles volvió a pedir por la reactivación de la obra principal, remarcando la importancia de reactivarlas de manera definitiva en todos los accesos a la ciudad".