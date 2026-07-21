YPF implementará una nueva estrategia desde agosto: busca seducir a nuevos inversores

La petrolera de bandera nacional YPF dio a conocer que, desde el martes 4 de agosto, va a implementar el cambio de valor nominal (split) de sus acciones ordinarias registradas en la Caja de Valores S.A., en una relación de 10 acciones por cada acción existente.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, expresó: “Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF. El split de la acción es un paso concreto para acercar el mercado de capitales y hacer más accesible la inversión en la compañía”.

A través de un comunicado oficial, la firma señaló que “como resultado de esta operación, por cada acción de YPF que un accionista posea antes de la fecha de implementación recibirá nueve acciones adicionales, totalizando 10 acciones” y, “en consecuencia, el valor nominal de cada acción pasará de AR$10 a AR$1”.

Sobre como se hará efectiva la operación, en el escrito se informa que “se realizará de manera automática, por lo que los accionistas no deberán realizar ningún trámite para recibir las nuevas acciones”.

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Además, agrega que “la compañía avanza en el desarrollo de una nueva funcionalidad que permitirá comprar acciones de YPF directamente a través de la aplicación de YPF, acercando el mercado de capitales a millones de usuarios de su ecosistema digital”.

Asimismo, cuenta que “este cambio en el valor nominal reducirá el precio unitario de la acción en el mercado local, facilitando el acceso a un universo más amplio de inversores y favoreciendo una mayor liquidez” y aclara que “la medida no implica cambios en el patrimonio de los accionistas ni en los derechos asociados a sus tenencias”.

En este sentido, el directorio de YPF venía observando desde hace varios meses que la acción de la empresa era alta nominalmente en pesos en la comparación con, por ejemplo, Central Puerto ($2.337), Edenor ($2.038), Metrogas ($2.084), Pampa Energía ($5.495), Transportadora de Gas del Norte ($3.997,50), Transportadora de Gas del Sur ($9.595) y Transener ($3.670), tal sus cotizaciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).

Es decir que, con esta estrategia, bajando el costo en pesos de sus acciones de $80.500 a $8.050 por acción, tal como informó la Comisión Nacional de Valores (CNV), sin modificar su valor total, la empresa buscará atraer a cada vez más inversores y evitar estafas. (NA)