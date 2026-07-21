Las coberturas de vacunación 2025 alcanzaron los porcentajes más altos de los últimos años

El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer las coberturas de vacunación correspondientes a 2025 y, según los datos consolidados en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC), durante el último año nuestro país logró mejoras en las principales vacunas de la infancia, la adolescencia y el embarazo.

En el informe, se indicó además que las cinco vacunas trazadoras del primer año de vida (BCG, Hepatitis B neonatal, Quíntuple, IPV y Neumococo) lograron superar el 90 % de la población objetivo y mejorar, incluso, las coberturas de 2022.

Respecto a las coberturas de 2024, el informe publicado destaca los incrementos de 6,4 puntos porcentuales en BCG; 9 puntos en Hepatitis B neonatal; 6,9 puntos en la primera dosis de Quíntuple; 6 puntos en la primera dosis de IPV; y 5,6 puntos en la primera dosis de Neumococo. Como resultado de estos aumentos, las coberturas nacionales alcanzaron el 93,5 % para BCG; 92 % para Hepatitis B neonatal; y de 91,6 % para Quíntuple; 91,3 % para IPV y 90,1 % para Neumococo en las primeras dosis.

Por otro lado, en su segundo año consecutivo de implementación, la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) alcanzó el 74 % de cobertura, superando el 67,8 % registrado en 2024. La vacuna contra el VSR está indicada a embarazadas que se encuentren entre la semana 32 y 36 de embarazo inclusive, con el objetivo de fortalecer la protección de los recién nacidos frente a las formas graves de bronquiolitis y otras infecciones respiratorias.

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En lo que refiere a la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), en 2024 se modificó el esquema de vacunación pasando de una dosis a los 11 años más un refuerzo entre los 6 y 12 meses posteriores, a una dosis única a la misma edad.

La implementación de la monodosis mejoró la protección de los adolescentes al pasar de una vacuna cuadrivalente (contra cuatro genotipos del virus) a una nonavalente (protege contra nueve genotipos).

Si se tiene en cuenta la cobertura oportuna (dosis aplicadas durante el año calendario correspondiente), en 2025 se logró un aumento de 5,46 puntos porcentuales respecto a 2024 en mujeres (55,5 % a 61,2 %) y 5,62 en varones (50,9 % a 56,5 %).

Es importante tener en cuenta que en 2023 se comenzó a implementar un Registro Nominal de Vacunación Electrónico (NOMIVAC) con el objetivo de mejorar la calidad y la confiabilidad de los datos informados por las jurisdicciones y de reducir los tiempos de notificación.

El registro nominal permitió asociar cada dosis notificada a una persona específica dejando atrás la carga de vacunas aplicadas según números absolutos. Esto generó un sinceramiento en la cantidad de dosis notificadas que impactó en las coberturas de los años subsiguientes.

Lo que ocurrió en 2024 y 2025 con las vacunas trazadoras

En 2024 y 2025 las vacunas trazadoras lograron recuperar y sostener la tendencia de crecimiento, superando incluso los valores alcanzados en 2022, previos al sinceramiento de los datos.

La cobertura de Hepatitis B Neonatal en 2022 fue del 79,17 % y de un 83 % en 2024, mientras que la BCG escaló del 80,87 % al 87,1 % en 2024. Por su parte, las vacunas de los 2 meses (Quíntuple, IPV y Neumococo rondaron) registraron coberturas del 89,97 %, 90,37 % y 89,94 % en 2022, mientras que, en 2025 todas superaron el 90 %.

En las vacunas de los 5 y 11 años, las coberturas 2025 también muestran una tendencia de recuperación y crecimiento respecto al año anterior, pero aún no se alcanzan las metas de cobertura superiores al 90 %.

El refuerzo de la triple viral, pasó del 46,7 % en 2024 al 54,8 % en 2025, mientras que el de la Triple Bacteriana Celular creció del 46,4 % al 58,3 %, el de la IPV/Salk subió del 47,6 % al 57,2 % y el de la varicela (Refuerzo) pasó del 45,8 % al 56 % en el último año.

Asimismo, la dTpa (Triple Bacteriana Acelular) y la vacuna contra el meningococo también registraron un aumento interanual, pasando de un 54,1 % al 58 %, y del 51,9 % al 57,1 % respectivamente.

En nuestro país las coberturas de vacunación mostraron una caída promedio de 10 puntos entre 2009 y 2019. En el año 2020, el impacto de la pandemia generó otro descenso de 10 puntos en todas las coberturas.

Si bien las coberturas comenzaron a presentar una leve recuperación a partir de 2021, recién en 2025 se lograron consolidar estos crecimientos en base a datos reales y confiables.

El desarrollo del Tablero de Monitoreo del Calendario Nacional de Vacunación y el seguimiento de las coberturas locales junto a las 24 jurisdicciones permitieron contar con información nominal, actualizada y verificable para orientar estrategias focalizadas. (NA)