"El prode estuvo buenísimo, pero el domingo la tristeza me duró todo el día", dijo Eduardo, el ganador del Prode de La Nueva.

"El prode del 202 también lo había jugado, pero me fue mal, pero estuve re lejos. Me acordé de ver el prode tres horas después de la final, lo miré y no podía creer que lo había ganado, porque le había puesto a Argentina. Contra Argentina ni en el prode, por más que sabía que me podía hacer perder ja".

La frase corresponde al bahiense Eduardo Murphy, de 53 años, quien resultó ganador del tradicional concurso de pronósticos deportivos que realiza La Nueva. desde el Mundial de Rusia 2018.

Eduardo, padre de dos hijos y simpatizante de River Plate, tuvo una sensación agridulce, horas después de culminado la Copa del Mundo 2026.

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"El prode estuvo buenísimo, pero el domingo la tristeza me duró todo el día. Y sigue hoy, porque me levanté y tenía una cosa acá en el pecho, una sensación rara, porque la verdad que tenía una fe bárbara. Y cómo se dio el partido me quedó que Lautaro (Martínez) no entró y eso me hubiera encantado, porque venía derecho y la había empezado a meter. La verdad que se me juntaron las dos cosas, porque era seguir a Argentina en el Mundial y seguir el prode", expresó.

El vecino del barrio 5 de Abril estuvo desde los primeros días en los puestos de vanguardia del concurso, aunque recién comenzó "a meterle mano" cuando terminó la primera etapa.

"La primera fase la hice toda de una y lo dejé. Después se me dio por mirar un día y vi que estaba entre los veinte primeros y ahí le empecé a dar más bola y veía cómo iban los resultados para corregirlos. Lo había puesto de una manera y viste que el Mundial se fue dando de otra. Aparecieron equipos por ahí que no esperabas que fueran ganando y bueno los acomodaba", comentó.

Y agregó: "En la primera fase no metí ningún batacazo, fueron más que nada en la parte de eliminación, como por ejemplo el triunfo de Inglaterra sobre Francia, pero los que más me acuerdo son los negativos, cuando iba primero puse a Colombia por sobre Suiza y que Marruecos le ganaba a Francia. Porque a Francia nunca le ponía ganador (risas)".

Los partidos los miró en su casa con su mujer y sus hijos y mientras analiza dónde va a poner el televisor de 85 pulgadas de última generación que ganó, detalló cómo vivió cada partido.

"Con mi familia teníamos la cábala de que nos sentábamos todos en el mismo lugar, ya desde 2022 y a la vez mi señora en el entretiempo tenía que ir a una panadería que está a diez cuadras de casa, hacer una compra y volver con algo. Se nos complicó cuando jugó de noche, tarde, pero iba, tocaba la puerta de la panadería y volvía, porque la cábala no había que romperla (risas)", contó.

Por último, Eduardo solo tuvo palabras de elogios y emoción para la Selección Argentina, tras el subcampeonato obtenido en Estados Unidos.

"El Mundial fue una manera de sufrir tremenda, pero lo que te generaba este grupo era terrible y uno se resiste a pensar que no van a estar más. Esta generación se está terminando y uno se resiste a eso", cerró.