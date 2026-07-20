Encuentro con el arte: quedó inaugurada la Bienal Nacional en Bahía Blanca

Quedó oficialmente inaugurada la Bienal Nacional de Arte en Bahía Blanca, la prestigiosa muestra que reúne a artistas de todo el país y que es organizada por 2Museos (Bellas Artes y MAC) bajo la órbita del Instituto Cultural local.

Para esta edición, la convocatoria nacional superó las expectativas al recibir 242 proyectos de artistas provenientes de 22 provincias y 84 ciudades de la Argentina. De ese total, el jurado seleccionó nueve obras que formarán parte de la exposición oficial.

Bajo el concepto "El eco de un sonido que jamás se produjo", la edición de este año propone a los asistentes abordar la temática de la creación artística a partir del diálogo con una obra ya existente.

La entrada es libre y gratuita. La exposición podrá visitarse hasta el 6 de septiembre.

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El acto de inauguración estuvo encabezado por el intendente Federico Susbielles, quien destacó el potencial creativo de la comunidad y ratificó el acompañamiento del municipio hacia el sector.

"Bahía Blanca es una ciudad muy privilegiada en materia artística. Me siento orgulloso de nuestra ciudad y de su producción cultural. Quiero agradecer a cada artista que puso a consideración su proyecto para participar de esta Bienal".

Además, el jefe comunal adelantó que se continuará asignando presupuesto para la recuperación integral de este espacio y del Museo de Bellas Artes, ambos afectados por la inundación del 7 de marzo de 2025.

"En estos tiempos donde siempre se debate qué es prioridad y qué no, yo considero que todo es prioridad en Bahía. Venimos de dos años muy difíciles y estoy convencido de que la ciudad se va a recuperar. Pero hay que recuperar todo, y la cultura es fundamental en ese proceso, porque inspira y la necesitamos para vivir", concluyó.