La Selección Argentina, con vuelo demorado, regresa al país sin Lionel Messi ni Lautaro

Como informamos anoche, la AFA comunicó que la vuelta de la Selección Argentina, staff y dirigentes se producirá de manera "parcial" porque algunos jugadores permanecerán en Estados Unidos y otros regresarán a Europa.

"Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana (por hoy), con arribo previsto alrededor de las 17", indicó el comunicado de AFA.

Hoy la novedad fue que el vuelo que debía traer a parte de la delegación demoró su salida desde Nueva York. De acuerdo con la app FlighRadar el avión debió iniciar el regreso a las 4 hora local (5 de nuestro país) pero finalmente el despegue fue a las 7.17 (8.17 de la Argentina). Se estima que el arribo -vuelo directo- se producirá a las 18.26 aproximadamente.

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Por otra parte, el matutino porteño "La Nación" indicó esta mañana, sin revelar una fuente oficial, que en el grupo que vuelve no se encuentran Lionel Messi ni otros jugadores como Rodrigo De Paul (al igual que el capitán albiceleste, viven en Miami), el bahiense Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina Lucero y Juan Musso.

La delegación albiceleste viene en el vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentina con el Airbus 330-202 matrícula LV-KAN.

Ante la llegada de la Scaloneta se realizará en Buenos Aires un operativo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con dos controles, uno ubicado en la Autopista Richieri y el segundo la intersección de las calles Teniente General Morillas y Jorge Newbery, por donde solo serán habilitados a circular las tripulaciones, quienes tengan credenciales de acceso y las personas que posean pasajes. (Fuente: La Nación/NA).