Viento Zonda en Jujuy: ráfagas inéditas en 30 años causaron destrozos e incendios

Un violento temporal de viento Zonda azotó la provincia de Jujuy y provocó graves destrozos materiales, cortes masivos de energía eléctrica y múltiples incendios forestales debido a ráfagas que superaron los 130 kilómetros por hora.

El fenómeno meteorológico, calificado por las autoridades locales como el más intenso de las últimas tres décadas, obligó a la conformación urgente de un comité operativo de emergencia para asistir a los damnificados y coordinar los trabajos de asistencia.

La combinación de la baja humedad, la vegetación seca y la violencia de las ráfagas generó las condiciones propicias para la rápida propagación del fuego en distintas localidades, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional a emitir una alerta naranja advirtiendo que “el área de alta cordillera será afectada por vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 80 y 100 km/h, con ráfagas que pueden superar los 130 km/h en los niveles más altos. Este fenómeno puede provocar importante reducción de la visibilidad”.

Ante la gravedad del panorama, el Gobierno provincial unificó los recursos de los ministerios, los cuerpos de bomberos y las cuadrillas municipales para dar respuesta inmediata a las familias afectadas. El ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, detalló que la prioridad del esquema de contingencia consistió en “blindar los servicios esenciales y coordinar directamente con intendentes para garantizar la operatividad hospitalaria y el abastecimiento de agua”, un recurso que se vio severamente comprometido a raíz de los apagones generales.

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En este sentido, la Secretaría de Energía intimó a la empresa distribuidora de electricidad EJESA a reforzar las cuadrillas de calle, dado que más de 5.000 usuarios quedaron sin suministro en barrios de la capital como Alto Comedero, Coronel Arias, Bajo La Viña y Villa Jardín de Reyes.

Por su parte, el vocal primero de Agua Potable de Jujuy, Luis Jure, informó que “se activaron grupos electrógenos para sostener el funcionamiento de las estaciones de bombeo clave y se desplegaron camiones cisterna en zonas críticas”, solicitando a la población un uso racional del agua.

El sector sanitario también debió readecuar sus recursos ante la emergencia para proteger a los sectores más vulnerables de la población. El ministro de Salud, José Manzur, confirmó el funcionamiento pleno de todos los hospitales y la atención a pacientes electrodependientes a través del sistema SAME, que mantuvo una respuesta permanente en todo el territorio jujeño.

En el plano de la asistencia social, el secretario de Desarrollo Integral, Rodolfo Nieto, indicó que el Ministerio de Desarrollo Humano “iniciaría un relevamiento casa por casa para identificar daños y necesidades de las familias afectadas”, principalmente en aquellas viviendas que sufrieron voladuras de techos.

Las autoridades locales insistieron en la recomendación de restringir la circulación pública a casos indispensables debido al apagado de semáforos, la presencia de obstáculos en la vía pública y el latente riesgo de nuevos focos ígneos. (con información de NA)