La final del Mundial tendrá un amplio operativo de seguridad en el centro bahiense

El Municipio implementará este domingo un operativo integral de seguridad, salud y tránsito con motivo de la final del Mundial entre Argentina y España. El dispositivo comenzará a las 18 y se extenderá hasta que finalice la desconcentración de los hinchas que se reúnan en el centro de la ciudad.

A su vez, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que el servicio de colectivos urbanos quedará suspendido desde las 15 de este domingo y se restablecerá con el inicio de los recorridos del lunes, una medida adoptada tras los incidentes registrados durante los festejos por la clasificación de la Selección a la final.

Del operativo municipal participarán la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata, Defensa Civil, el servicio de emergencias Siempre, personal de Salud, Control de Tránsito Urbano, el Centro Único de Monitoreo y Bomberos.

Seguridad, salud y monitoreo

El despliegue contará con efectivos policiales, personal de la UTOI y cuerpos especiales destinados a tareas de prevención y ordenamiento, además de agentes de Defensa Civil y voluntarios distribuidos en distintos puntos estratégicos.

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En materia sanitaria habrá ambulancias del servicio Siempre, profesionales de Salud y puestos de atención inmediata. También funcionará un puesto de evaluación sanitaria (triage) sobre Paseo Portugal, entre Dorrego y Zeballos.

La Agencia de Seguridad dispondrá además de un comité móvil para coordinar la respuesta ante eventuales emergencias, mientras que una unidad de Bomberos con equipo de ataque rápido permanecerá apostada en la esquina de Alem y Alsina.

En paralelo, el Ejecutivo instalará un centro de monitoreo especial en el Palacio Municipal para seguir en tiempo real el desarrollo de la jornada y coordinar las intervenciones que sean necesarias.

Cortes de tránsito

Desde la tarde se implementarán cortes preventivos en los accesos al sector de los festejos para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y ordenar la circulación vehicular.

Por ese motivo, el Municipio recomendó evitar concurrir al centro en automóvil.

Los cortes estarán ubicados en:

- O'Higgins y Brown.

- Chiclana y Alsina.

- Chiclana y Las Heras.

- San Martín y Lavalle.

- Lamadrid y Lavalle.

- Corrientes y Lavalle.

- Belgrano y Corrientes.

- Sarmiento y Corrientes.

- 19 de Mayo y Corrientes.

- Caronti y Corrientes.

- Caronti y avenida Alem.

- Zapiola y 11 de Abril.

- 19 de Mayo y Zapiola.

- Martiniano Rodríguez y Lamadrid.

- Martiniano Rodríguez y Soler.

Punto de encuentro y baños químicos

En caso de extravío de niños o niñas, se habilitará un punto de encuentro en el gazebo de Defensa Civil ubicado sobre Paseo Portugal, donde permanecerán junto al personal policial hasta reencontrarse con sus familiares.

También se instalarán baños químicos en Dorrego, entre Yrigoyen y Alsina; Alsina y Zeballos; avenida Alem, entre Rodríguez y Sarmiento; y San Martín, entre Alsina e Yrigoyen.

Cambios en la recolección

Como consecuencia del operativo, el servicio de recolección domiciliaria del domingo se prestará excepcionalmente entre las 6 y las 14 en los barrios Centro (macro y micro), Universitario, Comahue, Patagonia, Millamapu, Nacional, Palihue, La Falda, Bella Vista, Tiro Federal, Villa Mitre, Rosendo López, Villa Italia, Pedro Pico, Villa Ressia, San Martín, Colón, Noroeste, Pacífico, Mariano Moreno, Kilómetro 5, San Roque, San Cayetano, Santa Margarita, Los Almendros, Estomba y Barrio Luján.

El Municipio solicitó a los vecinos sacar los residuos el sábado por la noche o durante la madrugada del domingo. El servicio nocturno permanecerá suspendido y retomará su cronograma habitual el lunes desde las 22.

Recomendaciones

Las autoridades pidieron a quienes participen de los festejos mantener despejados los accesos para ambulancias y móviles de emergencia, no conducir si consumieron alcohol, respetar los cortes de tránsito y las indicaciones del personal de seguridad, evitar ingresar con envases de vidrio o elementos punzantes, no utilizar pirotecnia, cuidar especialmente a niños, niñas y adultos mayores, utilizar los baños químicos y retirarse de manera ordenada una vez finalizada la celebración para facilitar una desconcentración segura.