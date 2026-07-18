Cooperativa Obrera: horario especial para este domingo

El Hipermercado de la Cooperativa Obrera (Foto Archivo La Nueva)

La Cooperativa Obrera tendrá horario especial para este domingo 19 de julio contemplando la realización de la final el Mundo entre Argentina y España.

Con el objetivo de que todos sus colaboradores puedan disfrutar de la final del campeonato del mundo que jugará la Selección Argentina el domingo 19/7, las sucursales tendrán el siguiente esquema de atención:

• Las que habitualmente abren medio día del domingo, extenderán su horario de

cierre 30 minutos.

• Aquellas que todos los domingos atienden en horario cortado, abrirán de corrido

hasta las 15 hs.

• Y las que los domingos habitualmente atienden en horario corrido, cerrarán a las

15 hs.

Aquellos consumidores que quieran conocer el horario exacto de una sucursal en particular pueden hacerlo aquí