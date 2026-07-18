Una escuela que maravilla y emociona

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Rosan Bosch Studio desarrolló un plan maestro para un campus con espacios de aprendizaje para el KIS International School Reignwood Park, en Bangkok, Tailandia, un proyecto que fomenta un sentido de pertenencia y ofrece entornos de aprendizaje imaginativos e inspiradores.

A lo largo de siete edificios, el aprendizaje se organiza en torno a una serie de jardines, cada uno de ellos con una temática adaptada a diferentes grupos de edad.

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La relación entre los espacios interiores y exteriores fomenta el movimiento, la exploración y la estimulación sensorial. La arquitectura crea oportunidades para que los estudiantes se muevan, exploren e interactúen con su entorno.

Al ingresar al lugar se despliega un mundo diseñado para el aprendizaje sensorial. Inspirado en los humedales de loto, el área de recepción —el Jardín de la Armonía— genera una atmósfera de apertura y equilibrio. Una escalera funciona como pieza central visual y punto de encuentro.

El Jardín del Descubrimiento recibe a los más jóvenes, con espacios diseñados para estimular la curiosidad. El edificio se estructuró con patios protegidos donde la niñez puede transitar libremente.

Avance

A medida que los estudiantes crecen, acceden al Jardín del Asombro, destinado a la educación primaria. La organización refleja esta transición mediante entornos que incentivan la colaboración y la interacción.

El Jardín de la Energía ofrece un entorno deportivo que respalda la actividad física como parte del aprendizaje y el bienestar. Las instalaciones incluyen áreas para gimnasia, natación, carrera y entrenamiento, así como un muro de escalada.

El Jardín de la Sinergia alberga los programas de educación secundaria y de formación profesional. Las instalaciones de ciencias, robótica e innovación se combinan con áreas abiertas de descanso.

El viaje de aprendizaje culmina en el Jardín de Luces y Sombras, que enmarca el auditorio.

En conjunto, los jardines conforman un paisaje educativo cohesivo donde la arquitectura, la pedagogía, el movimiento y la comunidad se interconectan, empoderando a los y las estudiantes para comprender no solo lo que aprenden, sino también cómo lo aprenden.