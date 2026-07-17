Ahora jugarán la final del mundo: la explicación de UNICEF de la foto de Messi bañando a Lamine Yamal

Cosa del destino, Lionel Messi y Lamine Yamal son las dos grandes figuras de Argentina y España, que el domingo jugarán la final del Mundial 2026.

El argentino, con 39 años, lidera al combinado albiceleste con su talento y liderazgo.

Mientras que el español, con apenas 19 años, es la estrella del presente y también promete ser el del futuro.

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Lo curioso es que Messi y Yamal se cruzaron hace más de 18 años y dejaron una imagen para el recuerdo, mientras el rosarino bañaba a Yamal en una especie de palangana, y que en cierta forma predijo el futuro.

Si bien la foto, sacada por Joan Monfort, se había hecho viral desde el momento de la irrupción de Lamine, la chance de que vuelvan a cruzarse en la final de la Copa del Mundo la trajo otra vez a la superficie.

Tan es así, que en épocas de IA y fake news, UNICEF salió a contar cómo se produjo el encuentro entre la estrella argentina y el joven que sueña con dominar el fútbol en los próximos años.

"Sí, esas fotos que has visto son reales", explicaron desde el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, del que ambos son embajadores.

Las mismas formaban parte de la producción de un calendario solidario para 2008 del Diario Sports de España en colaboración con Unicef y la Fundación Barça.

Además, desde UNICEF dieron un poco más de contexto:

"Hace más de 18 años, un bebé llamado Lamine Yamal y su mamá Sheila conocieron a Lionel Messi en una sesión de fotos para una recaudación de fondos de UNICEF.

Hoy, sus logros en el campo inspiran a millones. Fuera del campo, tanto Messi como Lamine Yamal usan sus voces y plataformas como Embajadores de Buena Voluntad de UNICEF para apoyar y abogar por los niños de todo el mundo.

¿El objetivo? Que cada niño sobreviva, prospere y cumpla su potencial.

Nos enorgullece tenerlos en nuestro equipo".