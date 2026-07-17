Los Pumitas finalizaron octavos en la Copa del Mundo M20

El seleccionado argentino juvenil de rugby cayó este viernes ante Australia por 52-29, en partido que marcó su última presentación de la Copa del Mundo M20.

De esta manera Los Pumitas cerraron en 8º lugar su participación en el certamen disputado en Georgia, donde el equipo albiceleste cosechó dos victorias (Estados Unidos e Irlanda) y tres derrotas (Inglaterra, Escocia y Australia).

Mañana a las 11 se disputará el partido por el 3º puesto entre Nueva Zelanda-Inglaterra y desde las 13.30 la final entre Francia-Sudáfrica.

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Luego de un inicio adverso para el equipo argentino, con un try convertido por el rival al minuto de juego, Los Pumitas consiguieron hacerse de la posesión y revertir el tanteador mediante el try de Simón Pfister y la conversión y un penal de Federico Serpa, para el 10-7 parcial.

A partir de ese momento, el desarrollo del partido dio un giro y encontró al equipo oceánico muy eficaz y aprovechando cada una de sus incursiones en ataque, siendo frontales e incisivos en sus llegadas a los 22 metros rivales. De esta manera anotaron cuatro conquistas, mediante John Grenfell, Zach Fittler, Luca Cleverley y Tom Farr-Jones. Charlie Bird, encargado de las conversiones, sumó cuatro de las cinco oportunidades, para el 33 a 10 con el que finalizó la primera mitad.

La segunda mitad comenzó con un desarrollo más parejo, otorgando dos tries por lado. En primera instancia, los Junior Wallabies anotaron una gran conquista luego de trasladar la pelota desde su extrema defensa hasta la conquista de Toby Brial. Inmediatamente, la respuesta argentina llegó por intermedio del line y maul, una de las armas predilectas del equipo argentino, con los tries apoyados por Bautista Salinas Mallea y Nicolás Cambiasso. En el medio, el wing australiano Tomas Farr-Jones se escurrió en la defensa y apoyó su segundo try de la tarde.

El cansancio y las indisciplinas se hicieron presentes en el último cuarto de partido, en donde Australia apoyó un try por intermedio del ingresado Kingbenjamin Swerling-Finaipepe, que hizo uso de su potencia para romper la defensa y apoyar lo que fue el último try de los Junior Wallabies en el encuentro.

A falta de tres minutos para el cierre del partido, Los Pumitas trajeron la pelota del fondo y luego de la combinación de pases, fue el mendocino Tomás Canedo el autor de la última conquista argentina en el partido, y en la Copa del Mundo. La conversión se fue desviada, lo que decretó la victoria australiana, 52 a 29.

Síntesis del partido

Argentina (29): 1. Benjamín Farías Cerioni (Laureano Valle Díaz), 2. Manuel Cúneo Camargo (Nicolás Cambiasso), 3. Bautista Salinas Mallea (Federico Narváez), 4. Joaquín Pascual Viale, 5. Bautista Benavides (Tiziano Rocha), 6. Tomás Dande (Franco Marizza), 7. Jerónimo Sorondo, 8. Basilio Cañas, 9. Juan Preumayr (Valentino Reggiardo), 10. Federico Serpa (Manuel Giannantonio), 11. Benjamín Ledesma Arocena, 12. Pedro Coll, 13. Ramón Fernández (Tomás Canedo), 14. Bautista Lescano, 15. Simón Pfister. Entrenador, Nicolás Fernández Miranda.

Suplentes: 16. Nicolás Cambiasso, 17. Laureano Valle Díaz, 18. Federico Narvaez, 19. Tiziano Rocha, 20. Franco Marizza, 21. Valentino Reggiardo, 22. Manuel Giannantonio, 23. Tomás Canedo.

Australia (52): 1. Jacob Job, 2. John Grenfell, 3. Edwin Langi, 4. Toby Brial, 5. Isaac Fonua, 6. Luca Cleverley, 7. TJ Talaileva, 8. Eli Langi, 9. Sam Blank, 10. Finn Mackay, 11. Tom Farr-Jones, 12. Charlie Bird, 13. Zach Fittler, 14. Tai Taka, 15. Wallace Charlie. Entrenador: Chris Whitaker.

Suplentes: 16. Ewald Kruger, 17. Kingbenjamin Swerling-Finaipepe, 18. Matthew Sauao, 19. Ed Baxter, 20. Marshall Le Maitre, 21. Angus Grover, 22. Jonty Fowler, 23. Cooper Watters.

PT: 2’ Try de John Grenfell convertido por Charlie Bird (Au), 12’ Try de Simón Pfister convertido por Federico Serpa (Ar), 15’ Penal de Federico Serpa (Ar), 17’ Try de John Grenfell (Au), 27’ Try de Zach Fittler convertido por Charlie Bird (Au), 32’ Try de Luca Cleverley convertido por Charlie Bird (Au), 36’ Try de Tom Farr-Jones convertido por Charlie Bird (Au). Resultado parcial: Argentina 10-Australia 33.

ST: 1’ Try de Toby Brial convertido por Charlie Bird (Au), 9’ Try de Bautista Salinas Mallea convertido por Federico Serpa (Ar), 11’ Try de Tom Farr-Jones (Au), 17’ Try de Nicolás Cambiasso convertido por Federico Serpa (Ar), 21’ Try de Kingbenjamin Swerling-Finaipepe convertido por Charlie Bird (Au), 37’ Try de Tomás Canedo.

Árbitro: Kevin Bralley (Francia).

Cancha: Avchala Stadium (Tbilisi, Georgia).