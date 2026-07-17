Video: cómo fue el choque en Pringles durante los festejos de la Selección

El ayudante fiscal de Coronel Pringles, Javier Vázquez, continúa con la recolección de pruebas para esclarecer las causas del incidente vial registrado el miércoles a la noche en el centro de esa ciudad, en medio de los festejos por la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra.

Entre otros elementos, sumó en las últimas horas un video particular donde se observa la secuencia protagonizada por una Ford F150 Raptor -cuyo conductor aparentemente iba alcoholizado-, que embistió a una Renault Duster y terminó sobre la vereda, con importantes daños.

El hecho se produjo sobre las 20, en la calle Dorrego, entre la avenida 25 de Mayo y Pellegrini, en cercanías de donde se había concentrado público para festejar el triunfo mundialista.

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La Raptor estaba al mando de Pedro Joaquín Gotta (26), mientras que en el otro vehículo iban Maximiliano Erro Velázquez, su mujer y dos hijos, uno de los cuales terminó con algunos golpes y debió ser asistido.

El vehículo mayor terminó sobre una de las veredas, dañó un macetón, el frente de un comercio y también una columna de alumbrado público, que quedó inclinada y demandó la intervención de una cuadrilla de la Cooperativa Eléctrica para su reparación.

Personal policial debió acudir de emergencia para evitar que la situación se agravara porque algunos presentes increparon a Gotta y en el medio de la acción hubo golpes de puño.

Agentes de la Guardia Urbana realizaron el test de alcoholemia a ambos conductores. En el caso de Erro dio negativo, mientras que Gotta arrojó 1.04 gramos de alcohol en sangre y 1,17 en la contraprueba.

Un aprehendido

En el marco del operativo policial para preservar la escena del incidente vial, la Policía de Pringles arrestó a un joven que trató de entorpecer la acción.

Se lo identificó como Axel Claudio Fabián Santellán, de 24 años.

"Esta persona al momento que los efectivos policiales se encontraban abocados a tareas de preservación del lugar del accidente entorpeció el procedimiento realizando maniobras peligrosas con su motocicleta, haciendo caso omiso a las órdenes del personal de deponer su actitud", explicó una fuente policial.

A Santellán se le iniciaron actuaciones sumariales por desobediencia y resistencia a la autoridad y se le secuestró una moto Keller 110 cc., sin documentación (agencia Coronel Pringles).