Stroeder vuelve a abrir la convocatoria para uno de sus festejos mas tradicionales

Como hace más de 50 años, las chicas de Stroeder y la región podrán tener su fiesta de quinceañeras en el salón de la Juventud Agraria de la localidad de Stroeder, el próximo 12 de septiembre, desde las 21.

“Desde la Comisión de Festejos de Stroeder, estamos invitando a todas aquellas chicas que cumplen 15 años, o van a cumplí este año, para que puedan formar parte de una nueva edición de la ‘Fiesta de los Quince’, acá en Stroeder”, le contó a La Nueva., Emiliano Borean, integrante de la organización.

Esta celebración se realiza hace más de 50 años y desde la Comisión de Festejos se mostraron “muy contentos” de poder volver a realizarla este año, “con la expectativa de tener un número importante de chicas que puedan ser parte de este evento”.

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“Por eso desde la Comisión queremos invitar a todas aquellas chicas que cumplieron o cumplen 15 este año pueda disfrutar de este evento, que incluye desde ‘la bajada’, la cena, un DJ, entre otras cosas. Es decir, se pensó que cada detalle desde la recepción hasta el brindis, para que sea una che mágica para las quinceañeras”, destacó.

Borean realiza la convocatoria no solo para chicas de Stroeder y su zona de influencia, “sino también para aquellas de la región que quieran vivir un evento de este tipo que ya lleva más de cinco décadas celebrándose”. Inscripciones en la página web: https://www. fiestadelos15.com (agencia Patagones)