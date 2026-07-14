Un muerto en un choque frontal en la ruta 85, cerca de Coronel Suárez

Una persona falleció en la tarde del martes, luego de que la camioneta en que circulaba fue chocada de frente por otro vehículo.

El accidente ocurrió minutos antes de las 17.30 en la ruta provincial 85, a 500 metros de la intersección de la RP 67 y de uno de los accesos a Coronel Suárez.

Según se constató en los registros fílmicos, una Ford Eco Sport que se dirigía hacia Suárez intentó sobrepasar una Renault Traffic en una zona pintada con doble línea amarilla. Al hacerlo, se encontró con la camioneta Chevrolet C10 que circulaba en dirección contraria y la chocó de frente.

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Producto del impacto, falleció Carlos Zarate, de 45 años y oriundo de Coronel Suárez. La Eco Sport estaba al mando de Nicolás Roth, también suarense.

La carátula es homicidio culposo.