Tercer mes consecutivo en baja: la inflación de junio fue de 1,9% y acumula 16,8% en el primer semestre
El INDEC publicó el IPC del sexto mes del año. Bajó 0,2 puntos porcentuales respecto de mayo y acumuló 33,5% interanual.
Marcando por tercera vez consecutiva una desaceleración el ritmo inflacionario, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio fue del 1,9%, según confirmó esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
El IPC, de esta manera, subió 33,5% contra el mismo mes del año pasado y anotó una baja de 0,2 puntos porcentuales (p.p.) respecto a la medición de mayo.
El acumulado del año, en tanto, avanzó al 16,8%.
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