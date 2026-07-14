Tercer mes consecutivo en baja: la inflación de junio fue de 1,9% y acumula 16,8% en el primer semestre

Marcando por tercera vez consecutiva una desaceleración el ritmo inflacionario, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio fue del 1,9%, según confirmó esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El IPC, de esta manera, subió 33,5% contra el mismo mes del año pasado y anotó una baja de 0,2 puntos porcentuales (p.p.) respecto a la medición de mayo.

El acumulado del año, en tanto, avanzó al 16,8%.

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