De Paul, Tini Tini y Tim Payne, los primeros animales de la Rural de Palermo

Si bien el comienzo de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de Palermo recién será en los próximos días, en la mañana del martes se produjo el tradicional ingreso del primer animal de la muestra. Sin embargo, en esta ocasión no fue uno solo, sino que se trató de dos vacunos y un ovino, los tres con nombres muy relacionados al Mundial de Fútbol.

Los primeros de ellos fueron Tini Tini, una vaca de la raza Limousin, y su ternero De Paul. La primera nació en la expo de Palermo el 27 de julio de 2022 y pesa 706 kilos. Su hijo tiene 6 meses de edad y 255 kilos.

Ambos fueron presentados por la cabaña La Cotidiana, de Lattanti, en Chenaut, Exaltación de la Cruz.

Este año, la raza, que cumple seis décadas de presencia en Palermo, tendrá 53 animales de diez cabañas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

También ingresó como primer animal el carnero Tim Payne, de 110 kilos, de la raza Romney Marsh, que llegó desde la cabaña Moreaki, establecimiento que participa de la muestra en forma ininterrumpida.

"Nos esperan, a partir de ahora, unos días de muchísima intensidad. Si bien se viene trabajando hace más de un mes, ahora empieza el movimiento fuerte con la llegada de las estrellas de la Exposición, que son los animales de todas las razas y especies", dijo el presidente de la SRA, Nicolás Pino.

Además, destacó la presencia de más de 2.500 animales, con la esperada vuelta de las aves; la presencia de expositores de 15 provincias, y la realización de 42 remates que conducirán a la comercialización de cerca de 200 mil cabezas.



“Quiero agradecer a todos los expositores, a todo el staff de la SRA y la Sociedad Anónima que hace que esto sea posible en el armado, en la previa y durante estos días. Se estima que hay 10 mil trabajadores acá. Esto realmente exige esfuerzo”, sostuvo.

Del evento, realizado a primera hora del martes, participaron también autoridades y directivos de la SRA, de La Rural SA, y de las entidades que conforman la Mesa de Enlace.

Homenaje

Durante la jornada se descubrió una placa en homenaje a Carlos “Charles” Videla, un ingeniero agrónomo que dedicó años de trabajo a la Sociedad Rural y participó de numerosas exposiciones.



“Cuando tenía 22 años, la primera persona que me recibió fue Charles. Hicimos una lindísima relación. Él tenía un compromiso enorme con este lugar, era su casa. Nada pasaba sin que él lo sepa”, recordó Pino.