Más gas, agua y electricidad: creció la demanda de los servicios públicos

a demanda de los servicios públicos subió 2% interanual en abril de 2026 y 0,1% respecto del mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el mes de abril de este año, el índice serie original del Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP) registró un incremento que alcanzó la suba del 2,0% respecto al mismo mes del año anterior. A su vez, en términos desestacionalizados presentó una variación, también positiva, del 0,1% en relación con marzo del presente año 2026.

Al mismo tiempo, el índice serie tendencia-ciclo del ISSP tuvo una variación positiva de 0,3% respecto al mes anterior.

“Si se analizan los índices de las series originales, en abril de 2026 respecto a igual mes del año anterior, la demanda de electricidad, gas y agua registró una suba de 4,8% y la recolección de residuos tuvo una variación positiva de 7,2%”, indica el informe del INDEC, el cual también marca que, “por su parte, el transporte de pasajeros tuvo una baja de 0,8% y el transporte de carga registró una suba de 11,2%; mientras que los vehículos pasantes pagos por peajes mostraron una variación positiva de 1,1%”. Y agrega que “el servicio de correo postal se redujo 16,9% y el sector de telefonía registró una variación positiva de 1,7%”.

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Tal como muestra el INDEC en su informe escrito, “en términos desestacionalizados, en abril de 2026 respecto de marzo de 2026, se observa que la demanda de electricidad, gas y agua registró una suba de 1,5% y la recolección de residuos tuvo una variación positiva de 2,7%. Por su parte, el transporte de pasajeros tuvo una reducción de 2,5% y el transporte de carga mostró una baja de 1,2%; mientras que los vehículos pasantes pagos por peajes mostraron un aumento de 0,2%. Asimismo, el servicio de correo postal registró una variación negativa de 1,3% y el sector de telefonía tuvo una baja de 0,1%”.

Ahora, en cuanto al índice de tendencia-ciclo, en el análisis se observa en el mes de abril de 2026 respecto de marzo, los sectores que registraron una variación positiva fueron electricidad, gas y agua (0,8%), la recolección de residuos (0,9%), el transporte de carga (0,2%), los vehículos pasantes pagos por peajes (0,3%) y la telefonía (0,1%); mientras que los sectores que registraron una variación negativa fueron el transporte de pasajeros (0,2%) y el servicio de correo postal (1,0%), detalla. (con información de NA)