La expansión de la infraestructura logística acompaña el crecimiento de Vaca Muerta. En Puerto Rosales, la ampliación del muelle de Otamerica ingresó en su etapa final y permitirá habilitar antes de fin de año una tercera posición de atraque, que incrementará la capacidad operativa de la terminal en un contexto de fuerte crecimiento de la producción y las exportaciones de crudo.

La obra forma parte del plan de inversiones que la compañía desarrolla para adecuar sus instalaciones a una mayor demanda. Con la nueva posición, la terminal podrá atender más operaciones en simultáneo, reducir tiempos de espera y mejorar la flexibilidad para el movimiento de buques tanque.

Actualmente, Otamerica opera dos posiciones de atraque. La incorporación de una tercera permitirá absorber el crecimiento previsto en los despachos de petróleo, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta y la ampliación de la infraestructura de transporte desde la cuenca neuquina.

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Durante los últimos años, Puerto Rosales consolidó su papel como la principal terminal de exportación del petróleo de Vaca Muerta. Ese crecimiento impulsó inversiones en oleoductos, almacenamiento y facilidades portuarias para acompañar el aumento de los embarques.

En declaraciones a Argenports.com, el director Comercial de Otamerica, Eduardo Carranza, confirmó que la tercera posición de atraque estará operativa hacia fines de este año y destacó que permitirá dar un nuevo salto en la capacidad de despacho.

"La tercera posición va a estar operativa hacia fines de este año", afirmó.

El directivo explicó que la nueva infraestructura permitirá incrementar el ritmo de las operaciones. Además, señaló que la terminal estará en condiciones de despachar más de un buque por día, una capacidad acorde con las proyecciones de crecimiento de la producción y las exportaciones de petróleo.

Prepararse para una nueva escala

Carranza sostuvo que las inversiones no responden únicamente a las necesidades actuales, sino también al escenario previsto para los próximos años. En ese sentido, explicó que la terminal y el futuro sistema de exportación offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) operarán de manera complementaria para atender el aumento de los volúmenes exportados.

Según indicó, la infraestructura que hoy se desarrolla permitirá acompañar la expansión de Vaca Muerta y consolidar a Puerto Rosales como uno de los principales nodos logísticos para la salida del petróleo argentino hacia los mercados internacionales.