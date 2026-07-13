El próximo fin de semana no habrá fecha del Federal A: el motivo

Olimpo y Villa Mitre no tendrán actividad por el Torneo Federal A el próximo fin de semana, tras la decisión tomada por el Consejo Federal.

Desde el organismo decidieron poster la última fecha de la primera fase, debido a la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, lo que asegura partido del combinado nacional el domingo (si juega la final) o el sábado (por el tercer puesto).

En cuanto a los representantes liguistas, el aurinegro recibirá a Santamarina y el tricolor visitará a Sol de Mayo en Viedma.

De esta manera, el cierre de la fase clasificatoria se postergará una semana (para el domingo 25), por lo que todo se correrá siete días.

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Es decir los equipos bahiense debutarán en el Nonagonal campeonato recién el domingo 2 de agosto.

Mientras que por esto, además, se agregó una fecha entresemana (el miércoles 12 de agosto).