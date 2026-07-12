Una muestra para descubrir al hombre que cambió la historia
Arte, ciencia, ingeniería e imaginación se unen en una experiencia educativa y entretenida que ya despertó gran expectativa. Las entradas ya están disponibles en TicketBahia.com
Desde el Lunes 13 de Julio hasta el Domingo 16 de Agosto, el Club Argentino será sede de "Leonardo da Vinci – Futuros Presentes", una propuesta que invita a descubrir el universo del artista, inventor, científico e ingeniero que imaginó el futuro siglos antes de que existiera.
La exposición reúne reproducciones de sus obras, máquinas e inventos construidos a partir de sus diseños originales, experiencias interactivas y un recorrido pensado para que visitantes de todas las edades puedan conocer el legado de uno de los mayores genios de la humanidad. La propuesta combina historia, arte, tecnología y educación en una experiencia diferente, ideal para disfrutar en familia, con amigos o en el marco de una visita escolar.
A diferencia de un espectáculo con una única función, esta muestra contará con numerosas fechas y horarios durante más de un mes, permitiendo que cada visitante elija el momento que mejor se adapte a su agenda.
Las entradas ya se encuentran disponibles y toda la información sobre días, horarios y valores puede consultarse en TicketBahia.com