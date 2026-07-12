Bahía consolida su rol exportador con una salida de maíz hacia Asia y Medio Oriente

Las terminales del complejo portuario de Bahía Blanca se preparan para protagonizar una de las mayores operaciones de exportación de maíz de las últimas semanas.

De acuerdo con la programación de embarques relevada para julio, cerca de 700.000 toneladas del cereal partirán hacia nueve países de Asia y Medio Oriente, confirmando el papel estratégico que desempeña el puerto bahiense dentro del comercio exterior argentino.

El movimiento previsto no solo refleja la magnitud de la cosecha y la capacidad operativa de las terminales locales.

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También pone de manifiesto un cambio que comenzó a consolidarse en los últimos años: el creciente protagonismo de los mercados asiáticos como destino del maíz argentino, en un escenario donde la demanda por alimentos continúa siendo elevada y obliga a sostener un intenso ritmo logístico.

En esta oportunidad, los embarques tendrán como destino Vietnam, Arabia Saudita, China, Filipinas, Corea del Sur, Malasia, Indonesia, Jordania y Taiwán, una combinación de mercados que evidencia la diversificación de compradores y la inserción internacional que logró el cereal argentino. Vietnam aparece nuevamente como el principal receptor por cantidad de embarques programados, seguido por Arabia Saudita, Filipinas, Corea del Sur y China.

La programación involucra a prácticamente todas las terminales cerealeras del complejo portuario. En Terminal Bahía Blanca operarán buques con destino a Arabia Saudita, Vietnam, China y Malasia.

En la terminal de Cargill también se cargará maíz para Filipinas, Arabia Saudita y Vietnam, además de otros productos agroindustriales. Por su parte, ADM Agro enviará cereal hacia Malasia, Corea del Sur, Vietnam, Jordania, Indonesia y Taiwán, mientras que Louis Dreyfus Company (LDC) volverá a despachar maíz hacia Vietnam y Filipinas, junto con otras cargas de granos y subproductos.

Un puerto clave para el comercio exterior

El volumen previsto confirma el rol que mantiene Bahía Blanca como una de las principales puertas de salida de los granos argentinos. Su ubicación geográfica, la profundidad natural de su estuario y la capacidad instalada de sus terminales permiten atender simultáneamente un elevado número de buques de gran porte, característica que resulta determinante en momentos de alta demanda exportadora.

A diferencia de otros puertos del país, el complejo bahiense combina infraestructura especializada para granos con terminales petroquímicas, energéticas y de cargas generales. Esa diversidad le permite sostener una intensa actividad durante todo el año y responder con rapidez a las necesidades del comercio internacional.

El dinamismo también alcanza a la logística terrestre. Miles de toneladas de maíz llegan diariamente por camión y ferrocarril desde el sudoeste bonaerense, La Pampa y otras regiones productivas para abastecer a las terminales exportadoras, donde el cereal es almacenado, acondicionado y embarcado con destino a distintos continentes.

La fuerte presencia de destinos asiáticos no constituye un hecho aislado. Durante los últimos meses volvió a observarse una mayor participación de países como Vietnam, Malasia, Filipinas, Indonesia y Corea del Sur en las compras de granos argentinos, fenómeno que también se refleja en otros puertos del sistema exportador nacional.

El crecimiento de esas economías, el aumento del consumo de proteínas animales y la necesidad de abastecer las industrias de alimentos balanceados sostienen una demanda constante de maíz para alimentación animal, segmento en el que Argentina continúa siendo uno de los principales proveedores mundiales.

Al mismo tiempo, Medio Oriente mantiene una presencia relevante entre los compradores. Arabia Saudita y Jordania figuran nuevamente entre los destinos de los embarques programados desde Bahía Blanca, consolidando una relación comercial que se ha fortalecido en los últimos años.

Más actividad en los muelles

La programación de casi 700.000 toneladas implica varias semanas de intensa actividad para el complejo portuario. Cada operación moviliza no solo a las terminales exportadoras, sino también a agencias marítimas, remolcadores, prácticos, estibadores, transportistas, ferroviarios y numerosos prestadores de servicios vinculados con la cadena logística.

Detrás de cada buque existe una compleja coordinación entre exportadores, operadores portuarios, organismos de control y empresas de transporte para cumplir con los tiempos de carga y garantizar el abastecimiento de los mercados internacionales.

En un contexto donde la eficiencia logística resulta cada vez más determinante para ganar competitividad, la capacidad de Bahía Blanca para sostener un elevado ritmo operativo vuelve a posicionar al complejo portuario entre los principales nodos exportadores del país.

La magnitud de los embarques previstos confirma, además, que el maíz continúa siendo uno de los pilares de las exportaciones agroindustriales argentinas y que Bahía Blanca seguirá desempeñando un papel central en el abastecimiento de mercados estratégicos de Asia y Medio Oriente durante la segunda mitad del año.