Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 12 de julio

El servicio de Satelmet pronostica para este Bahía Blanca y la zona este domingo 12 de julio una temperatura mínima de un grado centígrado y una máxima de 14.

En la mañana el tiempo será frío, con bancos de niebla, mejorando con soleados. El viento tendrá intensidad leve del sector Norte. La visibilidad irá de regular a buena.

Por la tarde tendremos tiempo fresco con soleados. El viento tendrá intensidad leve del Norte y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

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La noche será fría con un cielo poco nuboso, se estima para media noche una temperatura de 5 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Frío y húmedo con soleados. Poco cambio de temperatura. Viento leve del sector Norte. Temperatura 2/11.-

ZONA VENTANIA: Heladas a frío con cielo parcialmente nublado. Descenso de la temperatura. Viento leve del Norte. Temperatura 3 bajo cero/10.-

GUAMINI: Frío y húmedo con niebla, mejorando con soleados. Poco cambio de temperatura. Viento leve del Este rotando al Noreste. Temperatura 2/11.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío a fresco. Poco cambio de temperatura. Viento leve en aumento a moderado del sector Norte. Temperatura 1/12.-

NEUQUEN: Heladas a frío y soleado. Ascenso de la temperatura. Viento leve del sector Norte. Temperatura 3 bajo cero/11.-

