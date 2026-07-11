Scaloni habló sobre el nene que se acordó de la Selección en el acto del 9 de Julio: "Para eso jugamos"

Además de hablar de lo estrictamente futbolístico, Lionel Scaloni también aprovechó la conferencia de prensa de ayer para contar lo que le generó un video viral sobre un niño en el 9 de Julio.

En el mismo, se lo ve a Nacho, un pequeño alumno del Colegio El Libertador de Flores saliéndose del libreto del acto escolar y de su personaje, por "culpa" de la Selección Argentina y el Mundial.

Luego de recitar la parte le correspondía para graficar lo vivido el Día de la Independencia, el pequeño no dudó y le dejó un mensaje a la Scaloneta y su capitán: ¡Vamos Argentina! ¡Aguante selección! ¡Aguante Messi! ¡Vamos por la cuarta!”.

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Ese tierno y emotivo video que recorrió el país también llegó a la concentración nacional y Scaloni contó qué sintió al verlo, en la previa al duelo ante Suiza de esta noche (desde las 22), por los cuartos de final del certamen.

"Me emocionó, un chico que tiene 10 años... si le salió de adentro es increíble", reconoció el DT algo emocionado.

"Nosotros jugamos al fútbol para eso, no solo para ganar. Que un chico de esa edad se salga del protocolo, diga eso y todo el mundo grite Argentina, es el legado que queremos. Que esos niños piensen que el día de mañana pueden estar acá y se brinden como estos jugadores. Una selección como la nuestra es pasión, demostrar que jugás como cuando tenías 7 u 8 años en el campito. Me gustaría que se recuerde a este seleccionado como un equipo que nunca se conformó"